Португалія – Іспанія: де дивитися матч фіналу Ліги націй

Збірні Португалії та Іспанії зустрінуться у фіналі Ліги націй сезону-2024/25. Гра відбудеться 8 червня на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Португалія – Іспанія, де дивитися в Україні та хто покаже гру Фурії Рохи та селесао у фіналі Ліги націй, розповідають Факти ICTV.

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Португалія – Іспанія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру Португалія – Іспанія в прямому ефірі на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч Португалія – Іспанія у фіналі Ліги націй онлайн можна буде подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На фіналі Ліги націй працюватиме швейцарська бригада рефері на чолі з Сандро Шерером. Йому асистуватимуть Йонас Ерні та Сюзанна Кюнг. Четвертим арбітром призначено нідерландця Сердара Гезюбююка.

За VAR відповідатиме швейцарець Федаї Сан, якому асистуватимуть двоє нідерландців – Денніс Гіглер і Пол ван Букел.

На стадії півфіналу Ліги націй Португалія обіграла Німеччину, а Іспанія здолала Францію у матчі з дев’ятьма голами.

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