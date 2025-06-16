Зі мною такого не траплялося: Гемілтон випадково збив бабака під час перегонів Ф-1

Гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон під час перегонів на Гран-прі Канади наїхав на бабака, що стало причиною пошкодження його боліда.

Після перегонів британець зізнався, що почувався пригніченим через цей інцидент, пише ESPN.

Гемілтон збив бабака під час перегонів

На острові Нотр-Дам у Монреалі, де зведено автодром Жиля Вільньова, мешкає велика популяція бабаків.

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На попередніх Гран-прі Канади інциденти за участю тварин вже траплялися, але, як зізнався Гемілтон, з ним подібне сталося вперше.

Гонщик Ferrari збив бабака приблизно на 12-му колі гонки із 70, що призвело до пошкодження боліда. Він зізнався, що, коли це сталося, він не знав, що то була тваринка.

— Я добре розпочав гонку, утримував позицію, тримався в групі і добре справлявся з шинами, тому був налаштований оптимістично. Потім я не бачив, як це сталося, але чув, що врізався в бабака. Це жахливо, я люблю тварин, і це дуже, дуже сумно. Зі мною тут ніколи раніше такого не траплялося, – сказав Гемілтон.

Пошкодження днища боліда призвело до того, що Льюїс опустився з п’ятого на сьоме місце. Однак, зрештою, фінішував шостим після того, як Ландо Норріс зійшов з дистанції наприкінці перегонів через зіткнення з напарником по команді McLaren Оскаром Піастрі.

Перемогу на етапі у Монреалі здобув пілот Mercedes Джордж Рассел, стартувавши з поул-позиції. Для британця це перша перемога у поточному сезоні та четверта у кар’єрі у Формулі-1.

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