Усик після перемоги над Дюбуа натякнув на ще один бій із Ф’юрі – реакція Тайсона

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик сказав, з ким може провести наступний бій.

Це сталося після його дострокової перемоги над Даніелем Дюбуа на арені Вемблі у Лондоні.

Усик назвав наступного суперника

Після перемоги Усик сказав, що готовий провести третій бій із британським боксером Тайсоном Ф’юрі.

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— Хочу сказати дякую Ісусу Христу, дякую Діві Марії і дякую вам, Вемблі. Зараз я хочу відпочити. Я хочу побути вдома зі своїми дітьми, дружиною. Наступні декілька місяців я хочу тільки відпочивати.

Хто наступний? Може це Тайсон Ф’юрі. Поки не знаю, я хочу додому, – розповів Усик.

Реакція Ф’юрі

Колишній чемпіон Тайсон Ф’юрі привітав Усика з перемогою над Дюбуа, заявивши, що лише він може перемогти українця.

У соцмережах він написав, що нібито “вже робив це двічі”.

— Вітаю Усик. Є лише одна людина, яка може перемогти тебе знову, і це циганський Тайсон Ф’юрі, який зробив це двічі, незважаючи на те, що говорять політики, – йдеться в повідомленні.

38-річний Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа, нокаутувавши у п’ятому раунді, британця.

Таким чином українець об’єднав чемпіонські пояси WBA, WBO, WBC та IBF, ставши триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на Вемблі, де головною подією став бій Усик – Дюбуа.

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