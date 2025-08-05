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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Фільм про Формулу-1 із Бредом Піттом став найкасовішим у його кар’єрі: скільки зібрав

Бред Пітт на зніманнях F1:Фільм
Фото: Getty Images

Стрічка F1: Фільм стала найкасовішою у кар’єрі актора Бреда Пітта. З моменту виходу в міжнародний прокат 25 червня, збори фільму перевищили $545 млн у всьому світі.

Про це повідомляє видання Motorsport.

F1: Фільм – найкасовіший у кар’єрі Пітта

Картина режисера Джозефа Косінскі про королівські автоперегони обійшла екшн Всесвітня війна Z 2013 року, що зібрав у прокаті $540 млн.

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За даними Business Insider, до найкасовіших фільмів актора також входять:

  • Троя – $497-497,4 млн у прокаті;
  • Містер і місіс Сміт – $478-487 млн;
  • Одинадцять друзів Оушена – $450-451 млн;
  • Одного разу в… Голлівуді – $374-389 млн.

У стрічці F1: Фільм разом з Піттом зіграли Керрі Кондон, Хав’єр Бардем та Дамсон Ідріс. Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемільтон виступив виконавчим продюсером.

Історія розповідає про колишнього гонщика Формули-1 і кочового гонщика Сонні Гейса (Пітт), який повертається в чемпіонат, щоб допомогти команді APX GP, що бореться за виживання, і новачку Джошуа Пірсу (Ідріс).

Керівництво Формули-1 дозволило знімати фільм у паддоку та під час етапів перегонів. Також у стрічці взяли участь реальні гонщики, які виступали впродовж останніх кількох сезонів.

Крім того, Пітт та Ідріс керували модифікованими болідами Формули-2 під час знімань.

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