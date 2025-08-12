Ілля Забарний став гравцем ПСЖ – офіційно

Футболіст збірної України Ілля Забарний став гравцем французького ПСЖ. Парижани досягли угоди з англійським Борнмутом щодо переходу українського центрбека.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Забарний – гравець ПСЖ

Ілля Забарний уклав із французьким Парі Сен-Жерменом контракт терміном на п’ять років. Він обрав собі ігровий номер 6.

22-річний Забарний став першим українцем в історії ПСЖ.

– Я дуже радий приєднатися до Парі Сен-Жермен, найкращого клубу світу з найкращим проєктом. Я тут, щоб віддати все, що маю, на полі, і з нетерпінням чекаю на свій дебют та знайомство з уболівальниками, – суказав футболіст.

Повідомлялося, що футболіст отримуватиме €4,5 млн на рік без урахування бонусів, які можуть збільшити його зарплату до €8 млн протягом першого сезону у Парижі.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

За даними ЗМІ, вартість угоди ПСЖ та Борнмута становить €63 млн без урахування бонусів, сума яких €3 млн. Їх розподілили так: €1,5 млн в разі перемоги ПСЖ у Лізі 1 та €1,5 млн в разі перемоги у Лізі чемпіонів протягом наступних п’яти сезонів.

Увечері 10 липня у соціальних мережах з’явилися фото Забарного із дружиною, які прибули до Парижа.

Zabarnyi est bien arrivé et a rejoint un hôtel parisien ! pic.twitter.com/bjkwGXklxV — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 10, 2025

Нагадаємо, у червні Забарний погодив умови особистого контракту з ПСЖ. Але через розбіжності між клубами щодо суми трансферу переговори призупинилися.

Ілля Забарний перейшов до Борнмута у січні 2023 року за €22,7 млн. У минулому сезоні він зіграв за вишень у 39 матчах у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

За даними порталу Transfermarkt, Забарний є найдорожчим футболістом збірної України. Його ринкова вартість становить €42 млн.

