Усик попросив WBO відтермінувати бій із Паркером через травму

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик попросив відтермінувати захист титулу WBO проти новозеландського боксера Джозефа Паркера.

Про це повідомив промоутер Френк Воррен в інтерв’ю Sky Sports.

Усик – Паркер: українець звернувся до WBO

Нещодавно WBO зобов’язала Усика захищати свій титул проти обов’язкового претендента Паркера після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні.

Якщо українець відмовиться від поясу, то новозеландець може зустрітися із переможцем бою між Мозесом Ітаумою і Ділліаном Вайтом.

За словами Воррена, Олександр Усик зазнав ушкодження та звернувся із проханням до WBO відтермінувати захист поясу.

– Усик надіслав листа, в якому просив про продовження терміну, оскільки він травмований. Його команда написала листа з проханням надати йому певний час, перш ніж він буде змушений захищати титул, — сказав Воррен.

За словами промоутера, WBO має опублікували заяву щодо цього сьогодні або завтра.

Наприкінці липня стало відомо, що WBO призначила бій між Усиком і Паркером. Сторонам дали 30 днів на досягнення угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Джерело : Sky Sports

