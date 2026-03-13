Формула-1: де дивитися трансляції перегонів сезону-2026
Сезон Формули-1 2026 стартував з Гран-прі Австралії на початку березня та завершиться традиційно етапом в Абу-Дабі.
В Україні багато шанувальників автоперегонів, тому Факти ICTV розповідають, де можна наживо стежити за перегонами Формули-1, а також підтримувати улюблені команди та гонщиків.
Де дивитися Формулу-1 в Україні
Формулу-1 сезону-2026 транслюватиме телеканал Setanta Sports, офіційний ретранслятор королівських перегонів.
Усі кваліфікації, гонки та спринти Формули-1 сезону-2026 будуть доступні наживо на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Більшість перегонів та кваліфікацій покажуть телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+.
Трансляції Формули-1 також доступні на офіційному каналі F1TV, де можна переглянути всі гоночні сесії, прямі включення з бортових камер, командне радіоспілкування, повтори та інший контент.
F1TV пропонує підписникам три пакети TV Pro, TV Premium та TV Access:
- перший коштує €7,99 на місяць або €64,99 на рік. Він включає весь зазначений контент, а також архіви попередніх етапів;
- другий пакет коштує €89,99 на рік. Пропонує той же контент, що й другий варіант, але в якості 4К і дозволяє переглядати його на шести пристроях одночасно;
- третій коштує €26,99 на рік. Це пакет мінімум. Тут перегони доступні у записі та є ексклюзивні шоу, документальні фільми та архіви гонок.
На F1TV відсутній український коментатор, проте можна слухати пілотів і керівників команд у оригінальному звучанні.
З детальним календарем Формули-1 на сезон-2026 ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.