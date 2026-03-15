Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026
- Збірна України вирішила не брати участі у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026.
- Причиною рішення стала участь у змаганнях делегацій Росії та Білорусі під власними прапорами.
- Раніше українська команда також бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади.
Про це Суспільне Спорт повідомили у Національному паралімпійському комітеті України.
Українська команда продовжує бойкот офіційних урочистостей Паралімпіади через присутність делегацій Росії та Білорусі, яким дозволили виступати на змаганнях під власними прапорами.
Раніше на початку Ігор Національний паралімпійський комітет України у повному складі також проігнорував церемонію відкриття з тієї ж причини.
Тоді до бойкоту долучилися представники ще 15 країн, які також не відвідали урочистості.
Напередодні останнього змагального дня український паралижник Григорій Вовчинський в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт зазначав, що остаточне рішення щодо церемонії закриття ухвалять на загальному зібранні команди.
– Ми не говорили ще про церемонію закриття, але я думаю, що позиція наша на 100% зрозуміла, бо Міжнародний паралімпійський комітет… Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість — це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною, і це нормально. Мене особисто обіймають дуже багато [людей], я з усіма спілкуюся. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання, – сказав він.
На Паралімпійських іграх-2026 збірна України вже здобула 17 медалей, серед яких три золоті.
У медальному заліку українська команда посідає сьоме місце.
