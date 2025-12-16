Виконувач обов’язків головного тренера Динамо Ігор Костюк поділився думками щодо свого майбутнього у тренерському кріслі головної команди біло-синіх.

Про це він сказав в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Костюк про те, чи залишиться тренувати Динамо

У фахівця запитали, чи знає він щось про своє майбутнє у статусі виконувача обов’язків тренера та що буде після матчу з вірменським Ноа у Лізі конференцій.

Зараз дивляться

– Я казав вже, що не роблю заяв, не роблю обіцянок. Я працюю, роблю свою роботу. Це рішення керівництва – як вони вважають – залишати чи не залишати. Це буде їхнє рішення. Я завжди виконую свою роботу. Намагаюсь роботою доводити свою придатність на майбутнє, – сказав він.

На запитання, чи спілкується він з керівництвом клубу, Костюк відповів “дуже часто.

Нагадаємо, наприкінці листопада після поразки від Омонії у Лізі конференцій Динамо звільнило з посади тренера Олександра Шовковського. Команду очолив Ігор Костюк з приставкою в.о.

Під його керівництвом Динамо поступилося несподівано в УПЛ аутсайдеру СК Полтаві та італійській Фіорентині у Лізі конференцій. Водночас у чемпіонаті України команда здобула також дві перемоги над Кудрівкою та Вересом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.