Матч-відповідь Шахтар – Лех в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 19 березня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Шахтар – Лех: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Шахтар – Лех у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує матч Шахтар – Лех, стане відомо згодом.

Перший матч команди минулого тижня завершився переконливою перемогою Шахтаря з рахунком 3:1. За гірників у матчі забивали Марлос Гомес, Невертон та Ізакі Сілва.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/4 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором у парі АЗ – Спарта Прага.

