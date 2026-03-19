Матч-відповідь Шахтар – Лех в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 19 березня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь Шахтар – Лех, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з польським клубом у Лізі конференцій.

Шахтар – Лех: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Шахтар – Лех у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – Лех прокоментують Володимир Звєров і Віталій Похвала.

На грі працюватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з 34-річним Сандером ван дер Ейком. Йому асистуватимуть Ренс Блеймінк та Стефан де Гроот. Резервним арбітром призначено Марка Нагтегаала.

За систему VAR відповідатиме Клей Руперті, якому допомагатиме Річард Мартенс.

Перший матч команди минулого тижня завершився переконливою перемогою Шахтаря з рахунком 3:1. За гірників у матчі забивали Марлос Гомес, Невертон та Ізакі Сілва.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/4 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором у парі АЗ – Спарта Прага.

