Союз європейських футбольних асоціацій не відмовився від погрози бойкоту змагань під егідою ФІФА, попри те, що керівний світовий футбольний орган вибачився за свій план продажу частки чемпіонатів світу.

Про це пише Associated Press.

УЄФА не скасовує бойкот

Напередодні УЄФА ще раз наголосив, що втратив довіру до президента ФІФА Джанні Інфантіно. Також в організації додали, що умови для відкликання погрози бойкоту не були виконані.

Зараз дивляться

– Футбольні асоціації, що входять до УЄФА, дуже чітко визначили умови, пов’язані з відмовою від участі у змаганнях ФІФА. По-перше, пропозиції щодо продажу прав на проведення основних змагань мали бути відкликані, а по-друге, мали бути надані гарантії, що подібні спроби спотворити суть гри таким чином більше ніколи не повторяться, – йдеться в заяві організації.

В УЄФА наголосили, що ці умови не були виконані. Крім того у черговій заяві наголошується, що УЄФА раніше “цілком чітко дав зрозуміти, що втратив довіру до президентства Джанні Інфантіно”.

– Ця позиція залишається незмінною, – йдеться у заяві УЄФА.

До цієї заяви додалося звинувачення Всесвітньої федерації футболістів FIFPRO у бік Інфантіно в “грубому зловживанні президентськими повноваженнями”.

Також Англійська футбольна асоціація відкликала свою підтримку переобрання Інфантіно.

Водночас, у четвер Інфантіно все ж отримав підтримку Африканської конфедерації футболу (КАФ). Її виконавчий комітет “одноголосно підтвердив свою підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно та подякував йому за підтримку африканського футболу протягом багатьох років”.

Напередодні у Марокко відбулася нарада за участю високопосадовців ФІФА, де генеральний секретар Маттіас Графстром та члени виконавчого комітету, які були присутні на зустрічі, висловили підтримку президенту організації Джанні Інфантіно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.