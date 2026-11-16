Матч Україна – Грузія у межах шостого туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 17 листопада на стадіоні Футбольна арена Кошиці в словацьких Кошицях

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Грузія, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Україна – Грузія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Грузія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Україна – Грузія прокоментують Володимир Звєров і Віталій Похвала.

На матчі Україна – Грузія працюватиме словенська бригада арбітрів, яку очолить 31-річний Мартін Матоша.

Йому асистуватимуть Матей Жунич та Александар Касапович. Резервним арбітром призначено Давида Шмаяца.

За систему VAR відповідатиме Ален Борошак, якому допомагатиме Асмір Сагркович.

Після п’яти зіграних турів збірна України посідає третє місце, маючи в активі 4 очки. Грузія йде останньою із 2 набраними балами. Лідер квартет – Північна Ірландія, яка набрала 11 очок, слідом розташувалася Угорщина (10).

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