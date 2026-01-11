Українська тенісистка Марта Костюк не змогла здолати Аріну Соболенко у фіналі турніру WTA в Брисбені, поступившись першій ракетці світу в боротьбі за трофей.

Костюк програла першій ракетці світу в фіналі WTA

Марта Костюк дісталася фіналу турніру WTA, здолавши на своєму шляху одразу трьох суперниць із першої десятки світового рейтингу. Починаючи зі стадії 1/8 фіналу, українка почергово вибила Аманду Анісімову (третю ракетку світу), Мірру Андрєєву (дев’яту) та Джессіку Пегулу (шосту).

У вирішальному матчі Костюк вп’яте у кар’єрі зійшлася з першою ракеткою світу Соболенко. Але у чотирьох попередніх матчах також поступалася.

Перший сет залишився за лідеркою світового рейтингу (6:4). Попри невдалий початок, Костюк змогла відіграти відставання у три гейми, проте прикра помилка наприкінці партії дозволила суперниці з першої спроби закрити сет.

Статистика першого сету була не на користь Костюк. Окрім більшої кількості помилок (15–11), Марта суттєво відстала від “нейтральної” опонентки за результативними ударами, зумівши оформити лише 5 віннерів проти 10 у суперниці.

Початок другого сету став повторенням першого: Костюк знову дозволила суперниці повести в рахунку 3:0. Проте цього разу камбеку не сталося – українка не змогла нав’язати Соболенко боротьбу в другій частині партії.

Попри чудовий виступ на турнірі, українка зазнала третьої поразки у фіналах серії WTA. Від моменту свого дебютного титулу в Остіні (у березень 2023 року) Костюк не вдається перервати серію з трьох програних фіналів поспіль.

Проте Костюк покращить положення у рейтингу WTA після участі у фіналі у Брисбені, адже підніметься на 20 позицію.

Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA у Брисбені, обігравши шосту ракетку світу Джессіку Пегулу в півфіналі.

Водночас перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді. Їй поступилася представниця Китаю Ван Сіньюй.