Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250 у новозеландському Окленді, обігравши представницю Китаю Ван Сіньюй.

Перемога Світоліної у турнірі WTA в Окленді

Еліна Світоліна впевнено переграла Ван Сіньюй у двох партіях. Долю першого сету вирішив єдиний брейк у шостому геймі (6:3), а у другому протистояння затягнулося до тайбрейку, де українка знову виявилася сильнішою.

– Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного закінчення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт з новою енергією, – зазначила Світоліна.

За словами першої ракетки Українки, вона дуже щаслива, що здобула титул. На її думку, це був приємний тиждень.

Світоліна зазначила, що це був непростий поєдинок. Проте їй приємно зіграти такі поєдинки, оскільки це дає мотивацію на наступні турніри. Українська спортсменка додала, що їй дуже приємно виграти цей турнір.

Цей трофей став для Еліни 19-м у кар’єрі та першим з квітня 2025 року, коли вона тріумфувала в Руані. Загалом українка демонструє вражальну ефективність у вирішальних матчах, поступившись лише у чотирьох фіналах за всю історію виступів.

10 січня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Окленді, обігравши американку Іву Йович.