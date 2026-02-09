Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 9 лютого 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третя – казашка Олена Рибакіна.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на дев’яту сходинку, оскільки швейцарка Белінда Бенчич не захистила набрані минулого року очки на турнірі.

Марта Костюк залишилася на 23-й позиції, а Даяна Ястремська піднялася на одну сходинку. Ще одна українка у першій сотні Олександра Олійникова покращила своє становище відразу на 20 позицій, піднявшись на 71-ше місце.

9. (10). Еліна Світоліна – 3 205 очок;

23. (23). Марта Костюк – 1 863 очки;

42. (43). Даяна Ястремська – 1 225 очок;

71. (91). Олександра Олійникова – 894 очки;

103. (102) Юлія Стародубцева – 744 очки;

123. (144). Дар’я Снігур – 614 очок;

199. (167). Ангеліна Калініна – 369 очок;

250. (284) Вероніка Подрез – 280 очок;

267. (264). Анастасія Соболєва – 266 очок.

Рейтинг WTA від 9 лютого 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA відбулися такі зміни: українка Еліна Світоліна піднялася на дев’яту сходинку рейтингу, на десяте місце піднялася “нейтральна” Катерина Александрова. Натомість за межами першої десятки опинилася швейцарка Белінда Бенчич.

(1). Аріна Соболенко – 10 990 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 978 очок; (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 523 очки; (4). Аманда Анісімова (США) – 6 680 очок; (5). Коко Гофф (США) – 6 423 очки; (6). Джессіка Пегула (США) – 6 103 очки; (7). Мірра Андреєва – 4 731 очко; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267 очок; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 3 205 очок; (11). Катерина Александрова – 3 200 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 1000 у катарській Досі, а також челенеджер WTA 125 у португальському Оейраші.

