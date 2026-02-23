Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 23 лютого 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде полька Іга Свьонтек, а третя – казашка Олена Рибакіна.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

Зараз дивляться

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка залишається на дев’ятій сходинці рейтингу.

Марта Костюк втратила дві сходинки, а Даяна Ястремська – п’ять. Позиція Олександри Олійникової залишилася незмінною.

9. (9). Еліна Світоліна – 3 845 очок;

28. (26). Марта Костюк – 1 583 очок;

49. (44). Даяна Ястремська – 1 170 очок;

71. (71). Олександра Олійникова – 894 очки;

102. (102) Юлія Стародубцева – 762 очки;

115. (133). Дар’я Снігур – 690 очок;

202. (191). Ангеліна Калініна – 364 очки;

238. (233) Вероніка Подрез – 299 очок;

271. (268). Анастасія Соболєва – 255 очок.

Рейтинг WTA від 23 лютого 2026 року

У першій десятці оновленому рейтингу WTA відбулося дві зміни: італійка Жасмін Паоліні піднялася на сьому сходинку рейтингу, змістивши звідти “нейтральну” Мірру Андреєву.

(1). Аріна Соболенко – 10 675 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 588 очок; (3). Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 253 очки; (4). Коко Гофф (США) – 6 803 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 768 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 6 070 очок; (8) Жасмін Паоліні (Італія) – 4 047 очок; (7). Мірра Андреєва – 4 001 очко; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3 845 очок; (10). Вікторія Моко (Канада) – 3 214 очок.

Цього тижня стартує турнір WTA 500 у мексиканській Меріді, турнір WTA 250 в Остіні, а також челенджер WTA 125 в Антальї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.