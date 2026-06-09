Марта Костюк не зіграє на турнірі WTA 500 у Лондоні: яка причина
- Марта Костюк знялася з турніру WTA 500 у Лондоні через ушкодження правої щиколотки.
- Її місце в основній сітці турніру займе хорватська тенісистка Донна Векич.
Друга ракетка України Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 500 у Лондоні. Українська тенісистка знялася зі змагань через ушкодження правої щиколотки.
Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 500
Костюк мала розпочати трав’яний сезон поєдинком першого кола проти 17-річної британської тенісистки Міки Стойсавлевич, однак через травму відмовилася від участі ще до старту турніру.
Її місце в основній сітці займе хорватська тенісистка Донна Векич.
До турніру у Лондоні Марта Костюк підходила після найуспішнішого відрізка сезону у своїй кар’єрі.
Вона стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді та здобула 17 перемог поспіль на ґрунтовому покритті.
Перервалася її переможна серія лише у півфіналі Ролан Гаррос, де українка поступилася в двох сетах “нейтральній” Міррі Андрєєвій.
Наприкінці червня Марта Костюк має виступити на Вімблдоні, де вшосте поспіль потрапить одразу до основної сітки.
Найкращим результатом українки на цьому турнірі є вихід до третього кола (у 2023 та 2024 роках), тоді як минулого року вона завершила виступ уже в першому раунді.
Нагадаємо, 2 червня Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну та вийшла до півфіналу Ролан Гаррос. Це стало першим випадком в історії, коли представниця України дісталася півфіналу Ролан Гарросу.