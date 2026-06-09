Друга ракетка України Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 500 у Лондоні. Українська тенісистка знялася зі змагань через ушкодження правої щиколотки.

Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 500

Костюк мала розпочати трав’яний сезон поєдинком першого кола проти 17-річної британської тенісистки Міки Стойсавлевич, однак через травму відмовилася від участі ще до старту турніру.

Її місце в основній сітці займе хорватська тенісистка Донна Векич.

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До турніру у Лондоні Марта Костюк підходила після найуспішнішого відрізка сезону у своїй кар’єрі.

Вона стала переможницею турніру WTA 1000 у Мадриді та здобула 17 перемог поспіль на ґрунтовому покритті.

Перервалася її переможна серія лише у півфіналі Ролан Гаррос, де українка поступилася в двох сетах “нейтральній” Міррі Андрєєвій.

Наприкінці червня Марта Костюк має виступити на Вімблдоні, де вшосте поспіль потрапить одразу до основної сітки.

Найкращим результатом українки на цьому турнірі є вихід до третього кола (у 2023 та 2024 роках), тоді як минулого року вона завершила виступ уже в першому раунді.

Нагадаємо, 2 червня Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну та вийшла до півфіналу Ролан Гаррос. Це стало першим випадком в історії, коли представниця України дісталася півфіналу Ролан Гарросу.

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