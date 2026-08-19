Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У двох сетах вона перемогла американку Слоун Стівенс.

Водночас, Еліна Світоліна знялася зі змагань перед матчем третього кола проти китаянки Ван Сіюй.

Костюк перемогла Стівенс у Цинциннаті

Тенісистки провели на корті 1 годину та 41 хвилину, за які Марта зробила сім ейсів та припустилася семи подвійних помилок. У Стівенс жодної подачі навиліт та дві подвійні помилки.

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Американка повела з брейком 2:0, але Костюк скоротила відставання, зрівнявши на 3:3. Вирішальним став 12-й гейм на подачі Стівенс, коли Марта взяла подачу суперниці.

У другому сеті за рахунку 2:2 Костюк програла свою подачу, але відповіла брейком. Наступні чотири гейми тенісистки обмінювалися подачами. Ключовим також став 12-й гейм, де українка закрила матч брейком.

Костюк – Стівенс: відеоогляд матчу

Наступною суперницею Костюк стане “нейтральна” Мірра Анрєєва, якій українка цього сезону поступилася у півфіналі Ролан Гарросу. А перед тим здобула дві перемоги у Мадриді та Брістолі.

Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті

Інша українка Еліна Світоліна мала зіграти у третьому колі проти китаянки Ван Сіюй, але знялася зі змагань.

Причиною рішення стали проблеми зі здоров’ям, а саме травма щиколотоки. Проблеми виникли ще у матчі проти чешки Терези Валентової, де українка брала медичний таймаут і зверталася до фізіотерапевтів.

– На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але травма, якої я зазнала в Торонто, а також навантаження після матчу другого кола далися взнаки. Я не встигла відновитися так, як хотіла, щоб бути готовою до наступного матчу, – заявила Еліна.

Наступним змаганням у календарі Світоліної стане US Open-2026. На Відкритому чемпіонаті США з тенісу українка також заявлена у змішаному парному розряді разом із французом Гаелем Монфісом.

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