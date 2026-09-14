Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем в одиночному розряді турніру серії Grand Slam – US Open-2026.

У фіналі він здолав господаря кортів, американця Бена Шелтона у чотирьох сетах 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 на стадіоні імені Артура Еша.

Звєрєв завоював титул чемпіона US Open через шість років після того, як у фіналі 2020 року упустив перевагу у два сети у матчі проти Домініка Тіма.

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Фінал відбувався на стадіоні, переповненому американськими вболівальниками, які надіялися побачити саме американця, який підніме головний трофей в одиночному розряді у чоловіків.

Наприкінці вирішального, виграного Звєрєвим гейму він не відразу усвідомив, що переміг. Німець думав, що матч триває та відкинув м’яча у бік супеерника, йшов готуватися до прийому. І лише за кілька секунд зрозумів, що став переможцем турніру.