Не одразу зрозумів, що став чемпіоном: Звєрєв переміг Шелтона у фіналі US Open-2026
- Александр Звєрєв переміг Бена Шелтона у чотирьох сетах та вдруге в кар’єрі став чемпіоном турніру Grand Slam.
- Після переможного розіграшу Звєрєв не одразу зрозумів, що фінал завершився, і пішов готуватися до прийому наступної подачі.
Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем в одиночному розряді турніру серії Grand Slam – US Open-2026.
У фіналі він здолав господаря кортів, американця Бена Шелтона у чотирьох сетах 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 на стадіоні імені Артура Еша.
Звєрєв переможець US Open-2026
Звєрєв завоював титул чемпіона US Open через шість років після того, як у фіналі 2020 року упустив перевагу у два сети у матчі проти Домініка Тіма.
Фінал відбувався на стадіоні, переповненому американськими вболівальниками, які надіялися побачити саме американця, який підніме головний трофей в одиночному розряді у чоловіків.
Наприкінці вирішального, виграного Звєрєвим гейму він не відразу усвідомив, що переміг. Німець думав, що матч триває та відкинув м’яча у бік супеерника, йшов готуватися до прийому. І лише за кілька секунд зрозумів, що став переможцем турніру.
– У той момент я взагалі не чув шуму. Я ніби опинився в якомусь тунелі, де просто нічого не чути, – сказав Звєрєв.
HE DIDN’T REALIZE HE’D WON
Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI
— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Шелтон намагався здобути перший титул для американського тенісиста з часів перемоги Енді Роддіка у 2003 році, а також стати першим чорношкірим гравцем, який виграв чоловічий титул з часів Артура Еша у 1968 році.
Для Звєрєва це другий турнір серії Grand Slam, який він виграв. У червні він став переможцем Ролан Гаррос.
Олександр Звєрєв – єдиний німецький спортсмен, який доходив до фіналу на всіх чотирьох турнірах Grand Slam.