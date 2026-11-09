Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку на старті Підсумкового турніру WTA від чешки Лінди Носкової з рахунком 2:6, 4:6.

Її слова в інтерв’ю WTA TV наводить портал BTU.

Костюк про старт на WTA Finals

– Покращувати потрібно дуже багато. Але, повторюся, зараз я поступово повертаюся до тренувань і щодня працюю над своєю грою. Я змінила техніку подачі, тому, звичайно, потрібен час. Після цього турніру мені доведеться знову її змінювати. Але з огляду на всі обставини, у яких я перебувала протягом останніх тижнів і місяців, думаю, сьогодні я зіграла дуже добре. Ми задоволені тим, як усе пройшло, – сказала Костюк.

Марта додала, що найбільшою її перемогою в матчі була повна відсутність болю в зап’ястку, на чому вона й зосереджується перед наступною грою.

Зараз дивляться

Тенісистка зазначила, що на турнірі зібралися найкращі ракетки світу, тому попереду на неї чекає важка боротьба, якої вона чекає з нетерпінням.

На запитання про те, що для неї означає турнір в Індіан-Веллс, де вона кілька років тому доходила до півфіналу, Костюк відповіла, що саме тут уперше досягла великого результату на WTA 1000.

Вона зазначила, що любить сюди повертатися через красу місця та чудових уболівальників. Тенісистка зізналася, що через новий статус змагань не знала, чого очікувати, тому її дуже потішили повні трибуни та підтримка публіки.

– Усі турніри різні, і мати можливість показувати хороші результати на багатьох із них – це щось особливе. Але не можна сказати, що я щороку добре граю в Індіан-Веллсі. Якби в мене тут постійно були чудові результати, я, можливо, сказала б, що це місце для мене якесь особливе. Але думаю, що просто одного року я дуже добре тут виступила, – сказала Костюк.

У другому раунді групового етапу Підсумкового турніру WTA Костюк зіграє проти американки Джессіки Пегули.

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