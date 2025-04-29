Що обрати на випускний 2025 – сукню чи костюм: поради Андре Тана

Випускний вечір – одна з найважливіших подій у житті кожної дівчини. Хочеться мати особливий та святковий вигляд і водночас бути в тренді.

Український дизайнер Андре Тан підготував добірку стильних образів для випускниць 2025, які допоможуть підкреслити індивідуальність та залишити незабутнє враження.

Асиметрична сукня

Якщо хочеться грайливої елегантності, модельєр радить звернути увагу на асиметрію. Нерівний поділ, оголене плече або незвичне розміщення елементів створюють ефект свіжості та динаміки. Такий крій миттєво привертає увагу й додає образу сучасності.

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Прозора сукня (але делікатна)

Прозорі тканини – тренд номер один. Органза, шифон чи легка сітка в поєднанні з лаконічним кроєм мають ніжний і святковий вигляд та не перевантажують образ. Головне – мінімум прикрас і максимум легкості.

Брючний костюм плюс топ

Для тих, хто не в захваті від суконь, чудовою альтернативою стане костюм. Поєднання класичних штанів з кроп-топом або топом на тонких бретелях – це сміливо, сучасно і дуже стильно. Такий лук чудово підкреслює характер і незалежність.

Квіти 3D

Об’ємні квіткові елементи – ще один модний акцент. Аплікації або вишивка у вигляді квітів додають романтики та грайливості. Важливо не переборщити: краще одна яскрава деталь, ніж надмірна кількість декору.

Металік у деталях

Бронза, срібло або золото – актуальні як ніколи. Сріблясті босоніжки, металева сумка або сережки додадуть образу святковості. Важливо, щоб блиск не затьмарив загальну ідею: тут головне – баланс.

Раніше Факти ICTV дізналися, коли буде останній дзвоник в Україні, що сповістить про початок літнього відпочинку для українських школярів, а також про підготовку до вступу у виші для випускників.

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