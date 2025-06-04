Зростальний Місяць у червні 2025: дати, поради й застереження

У червні 2025 року Місяць двічі входитиме у фазу зростання, відкриваючи простір для нових ідей, перезавантаження планів і внутрішнього оновлення. Цей період часто пов’язують із відновленням енергії, пошуком гармонії та вдалими починаннями.

Зростальний Місяць – це час дій і рішучості, коли легко вдається будувати стратегії, наповнюватися натхненням і налагоджувати стосунки. Астрологи радять використовувати його для запуску важливих справ, особистісного росту та зміцнення здоров’я.

Коли буде зростальний Місяць у червні 2025 року

У червні зростальна фаза триватиме з 1 до 10 червня, з першою чвертю 3 червня. Потім буде повня, спад і молодик, а з 26 до 30 червня – він знову ростиме. Обидва періоди є сприятливими для планування і внутрішньої роботи.

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Зростальний Місяць у червні 2025 року – що можна і не можна робити

1 червня – не рекомендується починати важливі справи, краще планувати, виконувати рутину. Варто уникати людей, які емоційно виснажують. У бізнесі сприятливий час для внутрішніх змін. Можна побалувати себе смачною їжею, але їсти повільно.

2 червня – добре займатися духовними практиками, дихальними вправами, науковою роботою. День сприятливий для кохання та шлюбів за щирими почуттями, а також для споглядання, роботи зі словом та омолодження.

3 червня – перша чверть. Важливо обережно ставитися до слів: уникайте брехні, лайки, негативу. Можна робити операції, але не рекомендується стригти волосся – можливі конфлікти. День вимагає усвідомленості й контролю над висловлюваннями.

4 червня – час очищення, покаяння й внутрішньої трансформації. Час сприяє поїздкам і початку нових справ. День енергетичного оновлення, але можливі нервові збої. Уникайте сексуальних контактів.

5 червня – один із критичних днів, небезпечний для починань. Можливі ілюзії, страхи, обмани. Найкраще провести час у тиші та спостереженні. У бізнесі варто утриматися від нових справ. День очищення думок і почуттів.

6 червня – сімейний день, гарний для справ на благо родини. Можна починати довгострокові проєкти, закладати фундамент нових ідей. Вдалий час для відкриття бізнесу, реклами, творчих починань. Секс у цей день сприяє зачаттю.

7 червня – енергетично найпотужніший день, коли пасивність небажана. Підходить для спорту, роботи, бізнесу. Добре починати оздоровчі практики. Сексуальність активізується, день сприятливий для інтимного життя.

8 червня – день серця, інтуїції й любові. Сприятливий для медитації, духовної практики, але не для бізнесу. Варто уникати важкої їжі, алкоголю, нікотину. Фізична активність — помірна.

9 червня – день перегляду минулого, корекції планів. Не варто нічого починати, краще аналізувати. День омолодження, косметичних процедур.

10 червня – день сприятливий для розвитку, творчості, подолання негативу. Очі – зона ризику, бажано менше часу перед екранами. Час гарний для хобі та нових починань.

26 червня – день тиші, усамітнення й планування. Варто уникати фізичних навантажень і важкої їжі. Рекомендується духовна робота, позбавлення страхів і негативу.

27 червня – час запуску планів. День щедрості, початку нових справ, тестування нових ідей. Переїдати не можна. Час підходить для експериментів в інтимному житті.

28 червня – день дій та ризиків. Енергію потрібно спрямовувати конструктивно – спорт, самоаналіз, позбавлення шкідливих звичок. Гарний час для йоги або бойових мистецтв.

29 червня – день вибору, заглиблення у родинні цінності та духовний розвиток. Не варто перевантажуватися. Сприятливо просити вибачення, молитися, отримувати поради.

30 червня – повторюється тематика 1 червня як дня спокус і втрат. Підходить для творчих задумів, планування, внутрішньої роботи. Не починайте нових справ.

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