Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Що зміниться для ВПО з 1 серпня: виплати, житло та працевлаштування
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Вікторія Яснопольська, журналістка
4 хв.

Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства

вчені дослідили гостінг
Фото: Pixabay

Гостінг є найнебезпечнішою формою психічного насильства. Це коли людина несподівано, без пояснення причин обриває спілкування і зникає з життя іншої.

Такого висновку дійшли американські вчені з Університету Вейна. Вони відтворили ситуацію гостінгу в лабораторних умовах і проаналізували реакції учасників експерименту.

Як гостінг впливає на психіку: дослідження

Під час наукового експерименту вчені змоделювали знайомство в режимі онлайн: кожному з понад 380 добровольців запропонували уявити, що вони познайомилися з людиною на ім’я Тейлор у спеціальному додатку для знайомств, обмінялися повідомленнями і двічі успішно сходили на побачення.

Зараз дивляться

Потім учасники надсилали Тейлору запит на наступну зустріч і отримували одну з трьох відповідей: позитивну, відмову або мовчання (тобто ставали жертвами гостінгу).

Психологи ретельно відстежували емоції та поведінку учасників: вимірювали рівень негативних переживань, самооцінку, ступінь прихильності до уявного партнера і бажання відновити контакт або стежити за ним у соціальних мережах.

У підсумку з’ясувалося, що гостінг викликав у людей пригніченість і знижував самооцінку.

Невизначеність у спілкуванні штовхала учасників знову і знову перевіряти сторінки Тейлора в соціальних мережах або навіть спробувати написати або зателефонувати через день.

Водночас саме мовчання викликало найбільше сум’яття щодо майбутнього контактів – людям було важко зрозуміти, чи все справді закінчено.

У другому експерименті вчені також попросили учасників оцінити ймовірність того, що вони самі будуть ініціювати нове спілкування або навіть навмисно з’являться там, де буває “зниклий” партнер.

З’ясувалося, що саме гостінг провокував найсильніше бажання повернути стосунки, тоді як пряма відмова, навпаки, допомагала швидше відпустити ситуацію.

Вчені дійшли висновку, що гостінг – це особливий вид психологічної травми у стосунках. Він не викликає більше негативних емоцій, ніж відмова, але залишає людину в стані невизначеності, змушуючи довше переживати і шукати неіснуючі знаки.

На думку авторів, відверте спілкування – завжди кращий вибір, ніж мовчазна втеча.

Читайте також
Вчені з’ясували, чому в сім’ях народжуються тільки хлопчики або лише дівчатка
що визначає стать дитини

Джерело: Personal Relationships

Пов'язані теми:

Наукові дослідженняпсихічні розладиПсихологія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь