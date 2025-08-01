Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства

Гостінг є найнебезпечнішою формою психічного насильства. Це коли людина несподівано, без пояснення причин обриває спілкування і зникає з життя іншої.

Такого висновку дійшли американські вчені з Університету Вейна. Вони відтворили ситуацію гостінгу в лабораторних умовах і проаналізували реакції учасників експерименту.

Як гостінг впливає на психіку: дослідження

Під час наукового експерименту вчені змоделювали знайомство в режимі онлайн: кожному з понад 380 добровольців запропонували уявити, що вони познайомилися з людиною на ім’я Тейлор у спеціальному додатку для знайомств, обмінялися повідомленнями і двічі успішно сходили на побачення.

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Потім учасники надсилали Тейлору запит на наступну зустріч і отримували одну з трьох відповідей: позитивну, відмову або мовчання (тобто ставали жертвами гостінгу).

Психологи ретельно відстежували емоції та поведінку учасників: вимірювали рівень негативних переживань, самооцінку, ступінь прихильності до уявного партнера і бажання відновити контакт або стежити за ним у соціальних мережах.

У підсумку з’ясувалося, що гостінг викликав у людей пригніченість і знижував самооцінку.

Невизначеність у спілкуванні штовхала учасників знову і знову перевіряти сторінки Тейлора в соціальних мережах або навіть спробувати написати або зателефонувати через день.

Водночас саме мовчання викликало найбільше сум’яття щодо майбутнього контактів – людям було важко зрозуміти, чи все справді закінчено.

У другому експерименті вчені також попросили учасників оцінити ймовірність того, що вони самі будуть ініціювати нове спілкування або навіть навмисно з’являться там, де буває “зниклий” партнер.

З’ясувалося, що саме гостінг провокував найсильніше бажання повернути стосунки, тоді як пряма відмова, навпаки, допомагала швидше відпустити ситуацію.

Вчені дійшли висновку, що гостінг – це особливий вид психологічної травми у стосунках. Він не викликає більше негативних емоцій, ніж відмова, але залишає людину в стані невизначеності, змушуючи довше переживати і шукати неіснуючі знаки.

На думку авторів, відверте спілкування – завжди кращий вибір, ніж мовчазна втеча.

Джерело: Personal Relationships

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