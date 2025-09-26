В Індонезії вирує спалах кору, однак чимало мусульманських родин відмовляються робити щеплення, оскільки вакцина містить речовину, яка не відповідає принципам ісламу.

Спалах кору в Індонезії і релігійні забобони: що відомо

В Індонезії вже дев’ять місяців триває потужний спалах кору, від якого постраждало понад 2 600 дітей, 20 з них померли.

Найбільше випадків зафіксовано на острові Мадура, де місцеві лікарі ходять по домівках і школах, щоб вакцинувати дітей.

Але зупинити поширення інфекції заважають релігійні забобони. Частина батьків відмовляється від щеплень, побоюючись, що вакцина містить речовину, що виробляється зі свинини.

Ще у 2018 році Рада улемів Індонезії постановила, що такі вакцини є харамом, але дозволила, допоки не з’явиться халяльна альтернатива. Водночас експерти наголошують: без імунізації неможливо зупинити епідемію.

За даними ВООЗ, щоб уникнути спалахів кору, рівень вакцинації має досягати щонайменше 95%.

В Індонезії він знижується: у 2023 році охоплення щепленнями проти кору і краснухи становило 86,6%, а у 2024 році — лише 82,3%.

Попри релігійні забобони, дедалі більше батьків погоджуються на щеплення.

— Є сумнів, бо вакцина не халяль. Але здоров’я дитини важливіше. Кір може вбити, — каже місцева жителька, яка нещодавно вакцинувала свого дворічного сина.

Місцеві медики сподіваються, що масштабна кампанія дозволить зупинити поширення смертельної хвороби й захистить дітей.

Нагадаємо, що кір є дуже заразним і небезпечним вірусним захворюванням.

Раніше повідомлялося, що у США школяр помер від ускладнення кору, на який перехворів ще в дитинстві.

Джерело : MedicalXpress

