Щороку в Україні діагностують понад 820 тис. випадків ішемічної хвороби.

У Всесвітній день серця, який відзначають у світі 29 вересня, Міністерство охорони здоров’я повідомило інформацію, необхідну для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Серцево-судинні хвороби в Україні: що потрібно знати

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною інвалідності та передчасної смерті у світі – на них припадає понад 42% випадків.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань в Україні входять до Програми медичних гарантій.

– Це означає, що пацієнти, які стикаються з такими недугами, можуть безоплатно отримати якісну медичну допомогу – у медичних закладах, законтрактованих із Національною службою здоров’я України (НСЗУ), – йдеться в повідомленні.

Крім того, у межах програми Доступні ліки українці також можуть безоплатно отримати чимало необхідних препаратів.

На сьогодні у 90 закладах по всій країні пацієнти отримують цілодобову діагностику, моніторинг, лабораторні й інструментальні дослідження, екстрене стентування та необхідні ліки — усе за державний кошт.

Наприклад, від початку 2025 року понад 18 тис. пацієнтам провели стентування та виконали близько 50 трансплантацій серця, і ці операції повністю покриває НСЗУ.

Фахівці наголошують, що найкращою профілактикою серцевих недуг є регулярні обстеження, контроль артеріального тиску та холестерину, фізична активність і відмова від шкідливих звичок.

Зокрема, з 1 січня 2026 року в Україні для людей віком від 40 років запрацює Національний чекап.

— Це передбачатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади. І працюватиме за таким принципом: держава оплатить чекап, а людина зможе самостійно обрати медзаклад — державний, комунальний або приватний, — пояснюють у відомстві.

Джерело : МОЗ

