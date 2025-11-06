Tinder готується до запуску функції Chemistry (Хімія), яка використовує штучний інтелект для підбору сумісних пар.

Новинку вже випробовують у Новій Зеландії та Австралії, а глобальний запуск запланований на 2026 рік.

Як працює Chemistry від Tinder

За словами розробників, нова функція має допомогти Tinder краще розуміти користувачів. Алгоритм ставитиме запитання про інтереси й особисті вподобання, а за згодою людини зможе аналізувати фото з її телефонної галереї.

На основі цих даних штучний інтелект визначатиме, що подобається користувачу, і підбиратиме більш відповідних партнерів.

Наприклад, якщо на знімках видно, що людина часто подорожує чи займається спортом, Tinder може запропонувати профілі з подібними інтересами.

Tinder намагається повернути прибуток

Компанія Match Group, якій належить Tinder, намагається повернути зростання після дев’яти кварталів поспіль зі зменшенням кількості платних підписників. У третьому кварталі 2025 року дохід Tinder впав на 3%, а кількість підписників – на 7%.

Tinder також тестує інші рішення на основі ШІ – наприклад, систему, яка запитує “ви впевнені?” перед відправленням потенційно образливого повідомлення, та інструмент, що допомагає вибрати найкращі фото для профілю.

У компанії зазначають, що дозвіл на аналіз фотографій є добровільним, а всі дані використовуються лише для створення більш персоналізованого досвіду знайомств.

Влітку Tinder запустив нову функцію Double Date для організації подвійних побачень. Її створили не лише для розваги, а й для зменшення стресу від побачень.

Джерело : TechCrunch

