Стримінговий сервіс Apple Music запроваджує нові правила для музичної індустрії.

Тепер лейбли та дистриб’ютори мають ставити спеціальні мітки прозорості (transparency tags), якщо контент був створений за допомогою штучного інтелекту.

Цей крок став відповіддю на стрімке зростання кількості ШІ-генерованої музики, яка буквально сповнює цифрові платформи.

Зараз дивляться

Як працюватиме нове маркування

Apple вимагатиме звітувати про використання ШІ у випадках, коли “істотна частина” контенту була створена нейромережами.

Відповідальність за визначення того, що саме вважати ШІ-контентом, компанія поки що покладає на самі лейбли та постачальників музики.

Мітки прозорості будуть застосовуватися у чотирьох категоріях:

обкладинки альбомів;

безпосередньо пісні (аудіозаписи);

музичні композиції (включаючи тексти пісень);

музичні кліпи.

В Apple зазначають, що це лише перший крок. Дані з цих міток допоможуть індустрії розробити чіткі правила та політику щодо використання штучного інтелекту в майбутньому.

Чому ШІ став проблемою для стрімінгів

Масштаби появи “штучної” музики вражають. Наприклад, сервіс Suno, який оцінюють у $2,45 млрд, щодня генерує близько 7 млн пісень. Це означає, що кожні два тижні платформа створює обсяг контенту, який дорівнює всьому каталогу Spotify.

Інші великі гравці ринку вже почали боротьбу з цим явищем. Spotify видаляє треки, що імітують голоси відомих артистів без їхньої згоди, та активно чистить платформу від спаму (за рік видалено 75 млн таких записів).

Deezer запустив власний інструмент виявлення ШІ. За даними компанії, частка ШІ-контенту серед нових завантажень сягнула 39%. Сервіс прагне завадити шахраям привласнювати роялті, які мають отримувати реальні виконавці.

Протести артистів та судові позови

Музична спільнота сприймає експансію нейромереж вороже. Артисти запустили кампанію Скажи ні Suno, звинувачуючи розробників у “викачуванні” світової культури без дозволу. Вони стверджують, що “ШІ-сміття” розмиває доходи справжніх авторів.

Крім того, найбільші світові лейбли подали позови проти розробників ШІ-сервісів (Suno та Udio), звинувачуючи їх у навчанні моделей на захищених авторським правом матеріалах.

Втім, деякі компанії вже шукають компроміс: так, Warner Music Group нещодавно врегулювала позов проти Suno, домовившись про партнерство для спільної розробки ШІ-моделей.

Ба більше, у Швеції уклали першу у світі ліцензійну угоду про використання музики, створеної штучним інтелектом. Її підписало товариство авторських прав STIM зі стартапом Songfox, що працює у Стокгольмі.

Джерело : Forbes

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.