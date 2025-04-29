Квитки на Євробачення 2025: ціни, де купити і що потрібно знати

Євробачення 2025 відбудеться у швейцарському Базелі з 13 по 17 травня. Основні партії квитків на шоу вже розкупили під час перших хвиль продажу, але у глядачів ще буде шанс придбати квитки через офіційну платформу перепродажу.

Розповідаємо, скільки коштують квитки на Євробачення 2025, яка їхня вартість та як їх купити.

Скільки коштують квитки на Євробачення 2025

Ціна квитків залежить від типу шоу і місця у залі. Найдешевші квитки на репетиційні концерти стартували від 10 швейцарських франків (приблизно 460 грн), тоді як найдорожчі квитки на фінал у фан-зону коштували до 350 франків (близько 16 тис. грн).

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Основні категорії квитків:

фан-зона – стоячі місця біля сцени;

сидячі місця різних цінових категорій;

місця з обмеженим оглядом;

спеціальні місця для осіб з інвалідністю.

Найдорожчими були квитки на фінал 17 травня. Вартість сидячих місць у першій категорії сягала 330 франків (приблизно 15 тис. грн), а місце у фан-зоні – 350 франків (близько 16 тис. грн). Квитки на півфінали 13 і 15 травня коштували дешевше – до 270 франків (приблизно 12, 3 грн) за місце у фан-зоні. Репетиційні шоу були найдоступнішими за ціною.

Як купити квитки на Євробачення 2025

Офіційним продавцем квитків є швейцарська платформа Ticketcorner. Основні хвилі продажу відбулися 29 січня і 27 березня, причому квитки розкупили за лічені хвилини. Участь у продажу була можлива лише після попередньої реєстрації на сайті Ticketcorner.

Хоча основний продаж завершено, шанс придбати квитки ще є. Ближче до конкурсу запрацює офіційна платформа перепродажу Ticketcorner fanSALE, де можна буде купити квитки за номінальною вартістю від тих, хто не зможе відвідати шоу.

За одне замовлення можна було придбати не більше чотирьох квитків.

Що потрібно знати про перепродаж квитків

Організатори попереджають, що купувати квитки варто тільки через офіційний сайт Ticketcorner або через платформу перепродажу fanSALE.

Придбання квитків на сторонніх платформах або з рук може призвести до шахрайства – такі квитки можуть бути недійсними. Купівля ж через fanSALE гарантує справжність квитка і захист від переплат.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2025 у Базелі представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що вийде на конкурсну сцену у першому півфіналі під п’ятим номером.

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