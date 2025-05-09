Не лише Мірошниченко: стало відомо, хто коментуватиме Євробачення 2025 в Україні
Стало відомо, хто разом із ведучим Тімуром Мірошниченком коментуватиме півфінали та фінал Євробачення 2025, які вже незабаром пройдуть у швейцарському Базелі.
Українські коментатори Євробачення 2025
У кожному шоу до Тімура Мірошниченка, який коментує Євробачення з 2005 року, долучиться зірковий співведучий:
- телеведучий і ведучий Нацвідбору 2016 Олександр Педан;
- комік та єврофан Влад Куран,
- реп-виконавиця і одна з представниць України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona.
Олександр Педан складе компанію Тімуру Мірошниченку у першому півфіналі Євробачення 2025 (13 травня), а Влад Куран – у другому (15 травня).
Alyona Alyona коментуватиме гранд-фінал конкурсу (17 травня). У цей час її колега, співачка Jerry Heil оголосить бали національного журі України.
Нагадаємо, що представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, виступлять з піснею Bird of Pray у першому півфіналі під п’ятим номером.
Нещодавно у мережі з’явилися фото та відео з репетиції артистів у Базелі. Конкурсний номер Ziferblat суттєво відрізняється від того, з яким музиканти виступали на Нацвідборі.