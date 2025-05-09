Не лише Мірошниченко: стало відомо, хто коментуватиме Євробачення 2025 в Україні

Стало відомо, хто разом із ведучим Тімуром Мірошниченком коментуватиме півфінали та фінал Євробачення 2025, які вже незабаром пройдуть у швейцарському Базелі.

Українські коментатори Євробачення 2025

У кожному шоу до Тімура Мірошниченка, який коментує Євробачення з 2005 року, долучиться зірковий співведучий:

телеведучий і ведучий Нацвідбору 2016 Олександр Педан;

комік та єврофан Влад Куран,

реп-виконавиця і одна з представниць України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona.

Олександр Педан складе компанію Тімуру Мірошниченку у першому півфіналі Євробачення 2025 (13 травня), а Влад Куран – у другому (15 травня).

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Alyona Alyona коментуватиме гранд-фінал конкурсу (17 травня). У цей час її колега, співачка Jerry Heil оголосить бали національного журі України.

Нагадаємо, що представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, виступлять з піснею Bird of Pray у першому півфіналі під п’ятим номером.

Нещодавно у мережі з’явилися фото та відео з репетиції артистів у Базелі. Конкурсний номер Ziferblat суттєво відрізняється від того, з яким музиканти виступали на Нацвідборі.

Джерело : Суспільне

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