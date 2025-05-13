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Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна після першого півфіналу

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня.

П’ятірка фаворитів залишилася незмінною, а ось Україна трохи піднялася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 32 країн, стабільно тримається Швеція з 44% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (20%), за нею замикає першу трійку Франція (6%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, посідає четверту позицію з 5%, а Нідерланди замикають першу п’ятірку – 4%.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Фото: скриншот таблиці з прогнозом букмекерів на Євробачення 2025

Україна з 14-го рядка в таблиці піднялася на 12-й. Перед нами – Чехія, Албанія, Мальта, Естонія, Швейцарія, Фінляндія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 12-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 14 – це Литва, Польща, Греція, Норвегія, Сан-Марино, Данія, Азербайджан, Латвія, Сербія, Ісландія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Чорногорія, Грузія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого півфіналу Євробачення 2025.

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Євробачення 2025

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

Ziferblat, Євробачення 2025
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