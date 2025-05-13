Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна після першого півфіналу

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня.

П’ятірка фаворитів залишилася незмінною, а ось Україна трохи піднялася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 32 країн, стабільно тримається Швеція з 44% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (20%), за нею замикає першу трійку Франція (6%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, посідає четверту позицію з 5%, а Нідерланди замикають першу п’ятірку – 4%.

Україна з 14-го рядка в таблиці піднялася на 12-й. Перед нами – Чехія, Албанія, Мальта, Естонія, Швейцарія, Фінляндія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 12-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 14 – це Литва, Польща, Греція, Норвегія, Сан-Марино, Данія, Азербайджан, Латвія, Сербія, Ісландія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Чорногорія, Грузія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого півфіналу Євробачення 2025.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

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