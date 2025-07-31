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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
7 хв.

Тест про Гаррі Поттера: як добре ти пам’ятаєш сагу про хлопчика, що вижив

Гаррі Поттер - тест
Фото: Pexels

Юний чарівник Гаррі Поттер, відомий як хлопчик, що вижив, став символом боротьби зі злом, вірності друзям, мужності та сили вибору.

Від першої поїздки в Гоґвортс до фінальної битви за школу чарів та чаклунства – історія про Гаррі захоплює, впливає на формування світогляду і назавжди лишає в душі віру у магію. Хіба ж не можна назвати справжніми чарами любов та дружбу?

У день народження Гаррі Поттера, який святкує його 31 липня, в один день зі своєю літературною мамою, письменницею Джоан Роулінг, Факти ICTV вирішили згадати все найважливіше, що пов’язане з юним чарівником, у невеличкому тесті. Пройдіть його вже зараз.

Зараз дивляться

Тест до дня народження Гаррі Поттера

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У якому віці Гаррі вперше дізнався, що він чарівник?

Гаррі Поттер - тест
Правильно! Неправильно!

До Гоґвортської школи чарів і чаклунства учнів приймають з 11 років.

З ким Гаррі поговорив у зоопарку?

Гаррі Поттер - тест
Правильно! Неправильно!

Саме з удавом Поттеру вдалося не лише поговорити, а й випустити його з тераріума.

Яку паличку обрав Гаррі у крамниці Олівандера?

Гаррі Поттер - тест
Правильно! Неправильно!

Рідна "сестра" палички Гаррі Поттера, так само з пером фенікса, залишила йому шрам.

Як звали хрещеного батька Гаррі Поттера?

Гаррі Поттер - тест
Правильно! Неправильно!

Ще він міг перекидатися на чорного пса. І це, звісно ж, Сіріус Блек!

Який патронус у Гаррі?

Гаррі Поттер - тест
Правильно! Неправильно!

Такий самий охоронець – олень – був у батька Гаррі Джеймса Поттера.

Як звали сову Гаррі Поттера?

Гаррі Поттер – тест
Правильно! Неправильно!

До речі, Ерола та Левконія – це теж сови, але вони живуть в родині Візлі.

Яке закляття Гаррі використав у битві з Волдемортом?

Гаррі Поттер – тест
Правильно! Неправильно!

Гаррі не використовував непрощене закляття, та й експеліармус він полюбляв, не менше за експекто патронум.

Яку зі смертельних реліквій Гаррі отримав першою?

Гаррі Поттер – тест
Правильно! Неправильно!

На перше Різдво у Гоґвортсі, хлопчик отримав пакунок з плащем-невидимкою, що належав його батьку.

Хто подарував Гаррі його першу мітлу?

Гаррі Поттер – тест
Правильно! Неправильно!

Мінерва Маґґонегел зробила це після того, як побачила, як Гаррі впіймав Невілового нагадайка, якого Драко жбурнув якнайдалі.

З ким одружився Гаррі Поттер?

Гаррі Поттер – тест
Правильно! Неправильно!

Від дружби – до ревнощів та кохання. Не всім фанатам це подобається, але Гаррі одружився з Джинні.

День народження Гаррі Поттера – тест
Час вибиратися з комори під сходами та відкривати Гаррі Поттера й філософський камінь!

Гаррі Поттер – тест

Що ж, ще кілька уроків історії магії точно не завадить!

Гаррі Поттер – тест

Ви раптом не з армії Дамблдора? Це чудовий результат!

Гаррі Поттер – тест

З днем народження, Гаррі! Це ж ти? Чи Герміона? Звідси не дуже добре видно.

Неодмінно поділіться цим тестом з іншими фанатами Поттеріани – Гаррі точно буде радий!

Тим часом у Британії розпочато зйомки серіалу за книгами Джоан Роулінг. Глядачам вже показали виконавця головної ролі Домініка Маклафліна в образі хлопчика, що вижив.

Для нього та інших юних акторів побудували повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд, де буде й звичайна школа. Там діти зможуть вчити маґлівські предмети, щоби через знімання не відстати від однолітків.

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