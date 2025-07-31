Тест про Гаррі Поттера: як добре ти пам’ятаєш сагу про хлопчика, що вижив

Юний чарівник Гаррі Поттер, відомий як хлопчик, що вижив, став символом боротьби зі злом, вірності друзям, мужності та сили вибору.

Від першої поїздки в Гоґвортс до фінальної битви за школу чарів та чаклунства – історія про Гаррі захоплює, впливає на формування світогляду і назавжди лишає в душі віру у магію. Хіба ж не можна назвати справжніми чарами любов та дружбу?

У день народження Гаррі Поттера, який святкує його 31 липня, в один день зі своєю літературною мамою, письменницею Джоан Роулінг, Факти ICTV вирішили згадати все найважливіше, що пов’язане з юним чарівником, у невеличкому тесті. Пройдіть його вже зараз.

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Тест до дня народження Гаррі Поттера

0% У якому віці Гаррі вперше дізнався, що він чарівник? 9 років 10 років 11 років Правильно! Неправильно! До Гоґвортської школи чарів і чаклунства учнів приймають з 11 років. Продовжити >> З ким Гаррі поговорив у зоопарку? Павук Змія Хамелеон Правильно! Неправильно! Саме з удавом Поттеру вдалося не лише поговорити, а й випустити його з тераріума. Продовжити >> Яку паличку обрав Гаррі у крамниці Олівандера? 9 дюймів, бук, серцеві струни дракона 8,5 дюймів, чорне дерево, волос єдинорога 11 дюймів, гостролист, перо фенікса Правильно! Неправильно! Рідна "сестра" палички Гаррі Поттера, так само з пером фенікса, залишила йому шрам. Продовжити >> Як звали хрещеного батька Гаррі Поттера? Сіріус Блек Ремус Люпин Аластор Муді Правильно! Неправильно! Ще він міг перекидатися на чорного пса. І це, звісно ж, Сіріус Блек! Продовжити >> Який патронус у Гаррі? Лев Лань Олень Правильно! Неправильно! Такий самий охоронець – олень – був у батька Гаррі Джеймса Поттера. Продовжити >> Як звали сову Гаррі Поттера? Ерола Гедвіґа Левконія Правильно! Неправильно! До речі, Ерола та Левконія – це теж сови, але вони живуть в родині Візлі. Продовжити >> Яке закляття Гаррі використав у битві з Волдемортом? Авада Кедавра Закляктус Експеліармус Правильно! Неправильно! Гаррі не використовував непрощене закляття, та й експеліармус він полюбляв, не менше за експекто патронум. Продовжити >> Яку зі смертельних реліквій Гаррі отримав першою? Бузинова паличка Воскресальний камінь Плащ-невидимка Правильно! Неправильно! На перше Різдво у Гоґвортсі, хлопчик отримав пакунок з плащем-невидимкою, що належав його батьку. Продовжити >> Хто подарував Гаррі його першу мітлу? Професорка Маґґонегел Сіріус Блек мадам Гуч Правильно! Неправильно! Мінерва Маґґонегел зробила це після того, як побачила, як Гаррі впіймав Невілового нагадайка, якого Драко жбурнув якнайдалі. Продовжити >> З ким одружився Гаррі Поттер? З Герміоною З Джинні Візлі З Луною Лавгуд Правильно! Неправильно! Від дружби – до ревнощів та кохання. Не всім фанатам це подобається, але Гаррі одружився з Джинні. Продовжити >> День народження Гаррі Поттера – тест Час вибиратися з комори під сходами та відкривати Гаррі Поттера й філософський камінь! Що ж, ще кілька уроків історії магії точно не завадить! Ви раптом не з армії Дамблдора? Це чудовий результат! З днем народження, Гаррі! Це ж ти? Чи Герміона? Звідси не дуже добре видно. Спробувати ще

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Тим часом у Британії розпочато зйомки серіалу за книгами Джоан Роулінг. Глядачам вже показали виконавця головної ролі Домініка Маклафліна в образі хлопчика, що вижив.

Для нього та інших юних акторів побудували повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд, де буде й звичайна школа. Там діти зможуть вчити маґлівські предмети, щоби через знімання не відстати від однолітків.

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