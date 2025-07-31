Тест про Гаррі Поттера: як добре ти пам’ятаєш сагу про хлопчика, що вижив
Юний чарівник Гаррі Поттер, відомий як хлопчик, що вижив, став символом боротьби зі злом, вірності друзям, мужності та сили вибору.
Від першої поїздки в Гоґвортс до фінальної битви за школу чарів та чаклунства – історія про Гаррі захоплює, впливає на формування світогляду і назавжди лишає в душі віру у магію. Хіба ж не можна назвати справжніми чарами любов та дружбу?
У день народження Гаррі Поттера, який святкує його 31 липня, в один день зі своєю літературною мамою, письменницею Джоан Роулінг, Факти ICTV вирішили згадати все найважливіше, що пов’язане з юним чарівником, у невеличкому тесті. Пройдіть його вже зараз.
Тест до дня народження Гаррі Поттера
У якому віці Гаррі вперше дізнався, що він чарівник?
До Гоґвортської школи чарів і чаклунства учнів приймають з 11 років.
З ким Гаррі поговорив у зоопарку?
Саме з удавом Поттеру вдалося не лише поговорити, а й випустити його з тераріума.
Яку паличку обрав Гаррі у крамниці Олівандера?
Рідна "сестра" палички Гаррі Поттера, так само з пером фенікса, залишила йому шрам.
Як звали хрещеного батька Гаррі Поттера?
Ще він міг перекидатися на чорного пса. І це, звісно ж, Сіріус Блек!
Який патронус у Гаррі?
Такий самий охоронець – олень – був у батька Гаррі Джеймса Поттера.
Як звали сову Гаррі Поттера?
До речі, Ерола та Левконія – це теж сови, але вони живуть в родині Візлі.
Яке закляття Гаррі використав у битві з Волдемортом?
Гаррі не використовував непрощене закляття, та й експеліармус він полюбляв, не менше за експекто патронум.
Яку зі смертельних реліквій Гаррі отримав першою?
На перше Різдво у Гоґвортсі, хлопчик отримав пакунок з плащем-невидимкою, що належав його батьку.
Хто подарував Гаррі його першу мітлу?
Мінерва Маґґонегел зробила це після того, як побачила, як Гаррі впіймав Невілового нагадайка, якого Драко жбурнув якнайдалі.
З ким одружився Гаррі Поттер?
Від дружби – до ревнощів та кохання. Не всім фанатам це подобається, але Гаррі одружився з Джинні.
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Тим часом у Британії розпочато зйомки серіалу за книгами Джоан Роулінг. Глядачам вже показали виконавця головної ролі Домініка Маклафліна в образі хлопчика, що вижив.
Для нього та інших юних акторів побудували повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд, де буде й звичайна школа. Там діти зможуть вчити маґлівські предмети, щоби через знімання не відстати від однолітків.