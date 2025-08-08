Історія сотень тисяч родин: у Jerry Heil та Yarmak вийшла романтична відеопремʼєра

Головне Jerry Heil і Yarmak випустили кліп на пісню З якого ти поверху неба?, яка стала музичним втіленням кохання.

У кліпі знялося подружжя акторів Анастасії Нестеренко та Костянтина Темляка, який нині служить у ЗСУ.

Для Yarmak, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист країни, це особиста історія про кохання на вихідних.

Співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) і репер та військовий Yarmak (Олександр Ярмак) представили кліп на свій спільний трек З якого ти поверху неба?.

Пісня, що увійшла до другого альбому Jerry Heil Архетипи, вже стала популярною у мережі.

Jerry Heil і Yarmak – прем’єра кліпу З якого ти поверху неба?

Артистка казала, що ідея дуету з репером зʼявилася ще у вересні 2023 року. Яна надіслала Олександру демоверсію та навіть не думала, що в них вийде створити хіт, що стане музичним втіленням кохання для багатьох пар.

– Яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам з Олександром вдалося створити щось вічне, гімн дуже чистого, дуже щирого, справжнього і насправді божественного кохання, – поділилася Jerry Heil.

Для Yarmak, який від початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ, ця композиція має особистий сенс.

– Моя родина, як ніхто, знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин і це приклад щирого чистого кохання, що живе попри важкі випробування, – прокоментував репер.

У кліпі знялося акторське подружжя Анастасії Нестеренко та Костянтина Темляка, для якого це стало першою зйомкою після вступу до лав ЗСУ. Відео знімали під час його короткої відпустки.

Режисерка кліпу Валерія Фадєєва зазначила, що хотіла створити історію про кохання, в якому кожна хвилина разом – це зворотний відлік, сповнений болю та надії на нову зустріч.

Реакція мережі на кліп З якого ти поверху неба?

Робота упевнено набирає перегляди. За дві години кліп встигли подивитися понад 6 тис. разів. Слухачі не приховують, що музичне відео залишило їх у сльозах.

Костя і Настя неймовірні!! Бажаю їм і всім зі схожими долями, щоб закінчились часи, де кохання поєднують один квиток і один напрям, а настали часи, щоб вже просто вдвох взяли квитки та поїхали чи полетіли будь-куди, в будь-яке місто насолоджуватись коханням в моменті, не думаючи ні про що! Слава Україні!

Просто дякую! Сльози ллються рікою, це так про нас, про тих, хто на фронті і тих, хто чекає… Ви торкаєтесь наших сердець!

Мене так довго тримала ця пісня, одразу після виходу. Переслуховувала кожного дня по кілька разів. Плакала. Подивилась кліп. Знову плачу. Не моя історія, але так болить за кожного, кому доводиться проживати це все. Кліп неймовірний! Пісня неймовірна! Дякую за емоції, які викликає ваша творчість!

Прекрасна робота! Історія тисяч пар, які виривають у цього хаосу безмежного болю та сліз хвилини життя. До глибини душі!

Я розплакалась, це найкращий показник, що вам вдалось доторкнутись до душі. Дякую!

Перший раз я подивилася кліп і сказала, що це найкращий кліп, який я бачила. На другий раз я розплакалася… Зараз я хочу переглядати цей кліп цілий день, бо це дійсно найкраща робота яку я бачила!

Таких відгуків під відео чимало. Адже багатьом українцям до болю знайомий сюжет цієї роботи з їхнього власного життя.

До слова, Олександр Ярмак раніше казав, що війна дуже виснажує емоційно, і його шлюб теж не раз був під загрозою. Наступного року артист та його дружина Анна відзначать десяту річницю шлюбу.

