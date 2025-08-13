Софія Ротару показалася із сестрою в рідних Маршинцях: фото

Народна артистка України Софія Ротару показалася з рідною сестрою Лідією Ротару, яка молодша за неї на чотири роки.

Софія Ротару з сестрою – фото

Сімейним знімком поділилася родичка артистки у Facebook. Фото було зроблено 7 серпня, у день народження Софії Ротару.

Співачка відсвяткувала своє 78-річчя у селі Маршинці, що у Чернівецькій області. Саме там Ротару народилася і провела дитинство.

– 7 серпня 2025 рік, Маршинці, – підписала фото Лідія Ротару, а також додала емодзі у вигляді червоного серця.

На фото сестри позують одна біля одної на тлі дерев. Софія Ротару постала в кадрі у білій довгій сукні в горошок, а її рідна людина – у чорному вбранні та білих кросівках. Свої образи вони доповнили сонцезахисними окулярами. У руках Софія тримає чималі троянд та півоній.

У коментарях шанувальники закидали компліментами сестер Ротару, зазначивши, що вони мають чудовий вигляд.

Нагадаємо, що у день свого 78-річчя Софія Ротару поділилася кадрами з Києва. Вона сфотографувалася на скляному мосту та на Андрієвському узвозі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артистка призупинила творчу діяльність, наразі вона уникає публічності, однак регулярно реагує на злочини окупантів та вітає українців із державними святами у сториз в Instagram.

