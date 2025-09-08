Я щаслива: Ірина Білик отримала права на свої пісні від Юрія Нікітіна
Попдіва української музичної сцени Ірина Білик отримала подарунок від ексчоловіка та продюсера Юрія Нікітіна. Йдеться про каталог пісень артистки.
Ірина Білик отримала права на свої пісні
Артистка опублікувала фото з офісу Mamamusic. На знімку зафіксований історичний момент.
– Найцінніший подарунок у ювілейний рік – всі мої пісні тепер належать тільки мені! Дякую за цей шляхетний вчинок! Я щаслива! – написала зірка, позначивши у дописі Юрія Нікітіна.
В коментарях Ірину вітають колеги та шанувальники. Підписники оцінили крок з боку продюсера.
- Вітання! Ваші альбоми 90-х – справжній скарб України!
- Щиро вітаємо! Є справжні, шляхетні чоловіки! І Юра, і ви – неймовірні та талановиті! Любимо всім серцем! До нових зустрічей, наша зіронько!
- Нікітін і Білик – це творчий тандем на віки, і неважливо – офіційно вони разом чи ні.
- Як патентний повірений прям відчуваю повністю наскільки це важливо! Вітаю!
- Вау, щедро!
- Юра завжди був справжнім чоловіком, а Іра – це краса у всіх її проявах та мудрість. Справжня українська зірка!
Цього року не лише Ірина Білик отримала права на власні пісні. Нагадаємо, у травні нарешті вирішилася судова справа між продюсером Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським.
Співак розплатився з боргами, натомість він отримав у своє розпорядження каталог пісень у повному обсязі.