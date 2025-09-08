Попдіва української музичної сцени Ірина Білик отримала подарунок від ексчоловіка та продюсера Юрія Нікітіна. Йдеться про каталог пісень артистки.

Ірина Білик отримала права на свої пісні

Артистка опублікувала фото з офісу Mamamusic. На знімку зафіксований історичний момент.

– Найцінніший подарунок у ювілейний рік – всі мої пісні тепер належать тільки мені! Дякую за цей шляхетний вчинок! Я щаслива! – написала зірка, позначивши у дописі Юрія Нікітіна.

В коментарях Ірину вітають колеги та шанувальники. Підписники оцінили крок з боку продюсера.

Вітання! Ваші альбоми 90-х – справжній скарб України!

Щиро вітаємо! Є справжні, шляхетні чоловіки! І Юра, і ви – неймовірні та талановиті! Любимо всім серцем! До нових зустрічей, наша зіронько!

Нікітін і Білик – це творчий тандем на віки, і неважливо – офіційно вони разом чи ні.

Як патентний повірений прям відчуваю повністю наскільки це важливо! Вітаю!

Вау, щедро!

Юра завжди був справжнім чоловіком, а Іра – це краса у всіх її проявах та мудрість. Справжня українська зірка!

Цього року не лише Ірина Білик отримала права на власні пісні. Нагадаємо, у травні нарешті вирішилася судова справа між продюсером Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським.

Співак розплатився з боргами, натомість він отримав у своє розпорядження каталог пісень у повному обсязі.

