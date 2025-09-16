Американський актор і режисер Роберт Редфорд помер 16 вересня у віці 89 років.

Він пішов з життя уві сні у своєму будинку в штаті Юта, США. Що стало причиною смерті оскароносного актора – наразі не повідомляють.

Роберт Редфорд помер – що відомо

– Роберт Редфорд помер 16 вересня 2025 року у своєму будинку в горах Юти — місці, яке він любив, в оточенні своїх близьких. Ми будемо дуже сумувати за ним. Родина просить поважати приватність, – повідомила Сінді Бергер, гендиректорка агенції Rogers & Cowan PMK, яка працювала з актором.

Роберт Редфорд найбільш відомий за акторською роботою у фільмах Бутч Кессіді і Санденс Кід (1969), Три дні Кондора (1975), Вся президентська рать (1976), З Африки (1985), Непристойна пропозиція (1993), Заклинатель коней (1998), Не згасне надія (2013) та інших.

За роль у фільмі Афера (1973) Редфорд був номінований на премію Оскар, але отримав нагороду тільки як режисер – за свою дебютну картину, драму Звичайні люди (1981). Також він зняв фільми Там, де тече річка (1992), Телевікторина (1994), Легенда про Беггера Ванса (2000), Леви для ягнят (2007) та інші.

У 1981-му Редфорд заснував американський інститут незалежного кіно Санденс, який проводить однойменний міжнародний кінофестиваль.

