Організатори Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 показали сцену, на якій виступатимуть юні артисти, що потрапили до фіналу. Її створили у формі діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва.

Сцена для Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025

Центральна платформа разом із великим екраном утворюють той самий діамант.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025

Сцена Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025

Конструкція оточена вузькими горизонтальними LED-екранами, які візуально продовжують простір і створюють ефект глибини. Простір для журі та глядачів розташований під кутом, щоб максимально залучити аудиторію до події.

Якою буде сцена для Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 – фото Фото 2

Сцена Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025

Режисер-постановник шоу Антон Пожидаєв пояснив, чому саме така ідея лягла в основу візуальної концепції цьогорічного Нацвідбору.

– Кожна дитинка – це діамант, і ми знаємо, що діамант – це природна історія. Тому цю концепцію хочемо відтворити у всьому. Навіть сцену ми зробили у формі діаманта, – зазначив Пожидаєв.

Світлове оформлення, геометрія та блиск грають ключову роль, символізуючи багатогранність дитячих талантів і внутрішню силу кожного учасника.

Яка сцена буде в Грузії

Поки українська команда готує свій фінал, країна-господарка цьогорічного конкурсу – Грузія – раніше вже представила власну сцену.

Її дизайн натхненний культурною спадщиною країни: у центрі – сучасна інтерпретація долі, традиційного барабана, який століттями задавав ритм святам.

Дитяче Євробачення 2025

Сцена Дитячого Євробачення 2025 в Тбілісі

Навколо – скульптурні форми, що відображають гірські пейзажі й старовинні вежі, розташовані по всій території країни.

Хто з фіналістів українського Нацвідбору вийде на сцену Дитячого Євробачення 2025 стане відомо у неділю, 12 жовтня – переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів.

Міжнародний фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі.

Дитяче Євробачення 2025

Джерело: Суспільне

