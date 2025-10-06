Організатори Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 показали сцену, на якій виступатимуть юні артисти, що потрапили до фіналу. Її створили у формі діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва.

Сцена для Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025

Центральна платформа разом із великим екраном утворюють той самий діамант.

Конструкція оточена вузькими горизонтальними LED-екранами, які візуально продовжують простір і створюють ефект глибини. Простір для журі та глядачів розташований під кутом, щоб максимально залучити аудиторію до події.

Режисер-постановник шоу Антон Пожидаєв пояснив, чому саме така ідея лягла в основу візуальної концепції цьогорічного Нацвідбору.

– Кожна дитинка – це діамант, і ми знаємо, що діамант – це природна історія. Тому цю концепцію хочемо відтворити у всьому. Навіть сцену ми зробили у формі діаманта, – зазначив Пожидаєв.

Світлове оформлення, геометрія та блиск грають ключову роль, символізуючи багатогранність дитячих талантів і внутрішню силу кожного учасника.

Яка сцена буде в Грузії

Поки українська команда готує свій фінал, країна-господарка цьогорічного конкурсу – Грузія – раніше вже представила власну сцену.

Її дизайн натхненний культурною спадщиною країни: у центрі – сучасна інтерпретація долі, традиційного барабана, який століттями задавав ритм святам.

Навколо – скульптурні форми, що відображають гірські пейзажі й старовинні вежі, розташовані по всій території країни.

Хто з фіналістів українського Нацвідбору вийде на сцену Дитячого Євробачення 2025 стане відомо у неділю, 12 жовтня – переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів.

Міжнародний фінал Дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі.

