Старша донька співачки Олі Полякової, 20-річна Маша розповіла про життя в США та майбутнє весілля.

Дівчина нині навчається у музичному коледжі Берклі в Бостоні. У липні дівчина вийшла заміж за іноземця на ім’я Еден Пассареллі, наступного року пара планує зіграти весілля.

Як Маша Полякова живе в Америці

Донька Полякової поділилася, що після переїзду в США жила у гуртожитку. Однак тепер Маша переїжджає у трьохкімнатну квартиру, яку зніматиме разом зі своїм чоловіком та їхнім спільним другом за $3 600 на місяць.

– Квартира без меблів, без нічого. За нашими мірками, вона на Троєщині. Це Allston, район Бостона, але він доволі безпечний. Я людина, для якої дуже важливий особистий простір, тому ми знімаємо трьохкімнатну квартиру. Я взагалі не можу ні з ким спати, тому мені треба, щоб я була сама у своєму ліжку, – розповіла Маша.

Весілля Маши та Едена заплановане на 3 червня 2026 року. З місцем святкування пара поки не визначилася, сукню дівчина також ще не купувала.

Полякова зізналася, що дуже сумує за Києвом, а також сумує за українськими цінами. В Америці дівчині довелося “закатати губу”, адже там все значно дорожче, ніж в Україні. Нині Маша живе за гроші, які їй дає чоловік та надсилають батьки.

– Батьки надсилають гроші, але не багато – $200-300 раз у два тижні. Щоб жити тут так, як в Україні, то мені треба більше $7 тис., а може й більше $10 тис., не знаю. Я живу тут набагато гірше, ніж вдома. По-перше, я тут і працювати не можу, я на студентській візі. Навіть не можу якийсь бізнес в Україні вести, тому що це теж незаконно. Я дуже сильно закатала губу, чесно кажучи. В Україні набагато легше, – розповіла донька Полякової.

