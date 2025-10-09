Євробачення 2026, що заплановане на наступний травень у Відні, може не відбутися.

Керівництво Австрійської народної партії (АНП) вимагає, щоб у разі виключення Ізраїлю з конкурсу австрійський мовник ORF відмовився від проведення шоу.

Позиція політиків

Кілька країн, у тому числі й представниця Великої пʼятірки Іспанія, наполягають на відстороненні Ізраїлю від участі у конкурсі.

Таємне голосування Європейської мовної спілки з цього питання заплановане на середину листопада. Інсайдери припускають, що більшість може проголосувати за виключення країни.

У такому випадку німецький канцлер Фрідріх Мерц уже заявив, що Німеччина також не братиме участі у конкурсі – “з історичної відповідальності”.

Цю позицію підтримує і австрійська АНП. За даними видання OE24, канцлер Австрії Крістіан Штокер та державний секретар Александер Прелль буцімто чинять тиск на місцевого мовника ORF і владу Відня, щоб Австрія не проводила Євробачення, якщо представнику Ізраїлю на конкурсі заборонять участь в шоу.

Подібної думки дотримується й партія Neos, яка також виступає проти бойкоту ізраїльських виконавців.

Фінансові ризики для ORF

За контрактом, австрійський мовник ORF, який виграв право проведення конкурсу після Євробачення 2025, уже письмово зобов’язався організувати подію у 2026 році.

У разі відмови компанії доведеться виплатити штраф до €40 млн, з яких близько €26 млн припадатиме безпосередньо на ORF.

Генеральний директор мовника Роланд Вайссманн уже дав зрозуміти уряду, що держава має покрити ці витрати, якщо ORF не зможе виконати зобов’язання.

Мер столиці Міхаель Людвіг наголосив, що виключення Ізраїлю було б помилкою, однак Відень готовий провести конкурс за будь-яких умов, адже це принесе місту значні економічні прибутки.

