Меган Маркл повертається до Голлівуду після восьмирічної перерви. Герцогиня Сассекська знімається у фільмі від Amazon MGM Studios разом із Лілі Коллінз, Брi Ларсон, Джеком Квейдом та Генрі Голдінгом.

Меган Маркл повертається в кіно

Меган з’явиться у фільмі під назвою Close Personal Friends (Близькі друзі) в ролі самої себе. Сюжет стрічки розповідає про дві пари — одну відому, іншу ні. Зйомки відбуваються у Пасадені, неподалік Лос-Анджелеса.

За словами джерела зі студії, участь Маркл стала “великим моментом” і символізує її повернення до улюбленої справи.

Зараз дивляться

– Вона отримувала безліч пропозицій, але саме ця здалася правильною. Це спосіб обережно зануритися назад в акторство й зрозуміти, наскільки їй це подобається, – прокоментував співрозмовник.

Всі учасники знімального процесу, за інформацією інсайдерів, підписали угоди про нерозголошення.

Реакція принца Гаррі

Принц Гаррі, за словами близьких до подружжя джерел, повністю підтримує рішення дружини.

– Гаррі хоче, щоб Меган робила те, що приносить їй радість, – запевняють інсайдери.

Меган Маркл оголосила про завершення акторської кар’єри у 2017 році, напередодні заручин із принцом Гаррі. Вона здобула популярність завдяки ролі Рейчел Зейн у серіалі Форс-мажори й знімалася у фільмах Памʼятай мене та Нестерпні боси.

У фіналі сьомого сезону Форс-мажорів, який вийшов у квітні 2018 року, акторка з’явилася востаннє – за місяць до весілля з Гаррі. Після цього подружжя склало обов’язки старших членів королівської родини й переїхало до Каліфорнії, де нині виховує сина Арчі та доньку Лілібет.

Три місяці тому Меган в одному з подкастів зізналася, що “іноді” сумує за акторством. Представники герцогині поки не коментують її участь у новому проєкті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.