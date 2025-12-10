- Команда Степана Гіги з’ясовує, хто поширює неперевірені чутки про “ампутацію” та “кому” артиста.
- Піарниця Ірена Зайко звернулася до журналіста Віталія Глаголи, на якого посилалися ЗМІ.
- Вона вимагала надати офіційні джерела інформації та пояснити її походження.
Команда Степана Гіги намагається встановити, хто і на яких підставах поширив інформацію про нібито ампутацію та кому 66-річного артиста.
Після появи цих чуток у ЗМІ та соцмережах піарниця співака Ірена Зайко звернулася до журналіста, який поширював неперевірені дані, і оприлюднила їхнє листування.
Чутки навколо стану Степана Гіги
Раніше Зайко в розмові з Фактами ICTV вже зазначала, що не може зрозуміти, звідки “несеться” неперевірена інформація про ампутацію та кому.
Врешті піарниця написала журналісту Віталію Глаголі, на якого посилалася більшість медіа та пабліків.
– Змушена звернутися до вас у зв’язку з інформацією, яку ви масово розповсюдили у різних джерелах. Прошу надати офіційні та перевірені посилання, з яких була взята ця інформація, адже її масштабування до рівня “сенсації” не має нічого спільного з достовірністю. Окремо наголошую: право на приватність є невід’ємним, і поширення неперевірених відомостей без згоди особи є неприпустимим, – йдеться у зверненні.
Піарниця закликала журналіста вийти на звʼязок, видалити матеріал та публічно перепросити.
За добу Зайко отримала відповідь, у якій Глагола заявив, що довіряє своїм джерелам і не розкриватиме їх. Він також зазначив, що готовий опублікувати коментар команди Гіги, якщо вона хоче спростувати сказане.
Піарниця наголосила, що команда вже надала всі можливі офіційні пояснення і не бачить підстав продовжувати спілкування.
– Якби було що справді підтвердити, впевнена – не довелося б писати такий довгий текст ні про що, – зазначила Ірена у відповіді журналісту.
Ірена Зайко ще раз нагадала, що стан Степана Гіги важкий, але стабільний. За її словами, він отримує повну медичну допомогу та потребує часу на відновлення.