Сімнадцятий випуск МастерШеф-16 став одним із найвідповідальніших за весь сезон. Усі учасники вже одягнули білі кітелі, а це означало лише одне: права на помилку більше немає.

Напруга на кухні сягнула максимуму, а боротьба за місце у фіналі стала ще жорсткішою, інформує STB.UA.

Як пройшов тиждень та хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20 грудня — читайте в матеріалі.

Як пройшов 17 випуск МастерШеф-16 від 20.12.2025

На початку першого конкурсу судді одразу попередили учасників:

— Більше жодних битв чорних. Навіть одна помилка у кожному з конкурсів, що залишилися, може стати фатальною. У кожному випробуванні ми будемо прощатися з одним із вас.

Перше змагання складалося з трьох етапів. Після кожного раунду один із кухарів отримував можливість піднятися на балкон і тим самим забезпечити собі безпеку.

Кожний раунд ставив перед учасниками складніші завдання, а час на приготування поступово збільшувався:

1 раунд — проста страва, 15 хвилин.

2 раунд — складніша страва, 30 хвилин.

3 раунд — останній шанс, 45 хвилин.

У першому етапі конкурсу учасники готували класичну страву, а найкращі результати дозволили їм першими піднятися на балкон і уникнути зайвого стресу.

Другий етап був ще складнішим: аматори мали приготувати страву середньої складності з новим поєднанням інгредієнтів.

Третій етап став серйозним викликом навіть для тих, хто показав високий рівень на попередніх етапах.

Перед другим випробуванням судді оголосили:

— Сьогодні на вас чекає головна перевірка вашого зросту на проєкті. Ви маєте показати, чого навчилися за весь наш кулінарний марафон.

Під іменними коробками-загадками на учасників чекали продукти, з якими вони працювали ще на кастингу.

Завдання полягало в тому, щоб створити кардинально нову страву з уже знайомих інгредієнтів.

На приготування судді дали 45 хвилин, а оцінка проходила через рейтинг.

Учасники проявляли всю майстерність і фантазію, демонструючи, наскільки виросли за час перебування на проєкті.

Найкращі результати дозволяли відчути впевненість, а ті, хто не впорався, залишалися під особливою увагою суддів.

Сімнадцятий тиждень завершився кулінарними дуелями.

— Два раунди, три дуелі й один учасник, який покине нашу кухню за крок до фіналу, — оголосили судді.

Пари для дуелей формувалися за рейтингом попереднього конкурсу, а учасники визначали теми та обов’язкові продукти для своїх суперників.

Кожен раунд вимагав максимальної концентрації та точності, а фінальна дуель стала справжнім випробуванням на майстерність і креативність.

Учасники готували страви за вибраними темами, поєднуючи техніку та індивідуальний підхід. Від точності та швидкості виконання залежав результат і шанс залишитися в проєкті до фіналу.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025

Сімнадцятий тиждень МастерШеф-16 став особливим — учасники вже одягнули білі кітелі, а це означало, що помилки більше неприпустимі.

Напруга на кухні сягнула максимуму, і кожен конкурс міг стати вирішальним.

Після першого конкурсу найгірше з завданням впорався Євген Гніденко, тож він першим покинув проєкт.

У другому конкурсі учасники працювали зі знайомими продуктами з кастингу, але створювали нові страви. Найгірший результат показала Єва Музика, яка через це залишила кухню.

Фінальною точкою тижня стали кулінарні дуелі. У вирішальній битві Вікторія Кузнецова не змогла перевершити суперницю, і саме вона покинула проєкт за крок до фіналу.

Таким чином, у 17 випуску МастерШеф-16 від 20.12.2025 залишили проєкт одразу троє учасників:

Євген Гніденко

Єва Музика

Вікторія Кузнецова

Євген Гніденко – підприємець з Вільногірська Дніпропетровської області.

Власник автосервісу, який прийшов на МастерШеф із бажанням насолоджуватися процесом приготування та навчитися новому.

Єва Музика – викладачка та перекладачка з Одеси.

Багатогранна особистість, яка працювала тренеркою з танців, логісткою, викладачкою та перекладачкою. Їжа для неї — це лінія, що проходить через все життя, а кулінарія — справжнє захоплення.

Вікторія Кузнецова – колишня військова з Коломиї Івано-Франківської області.

Колишня штурманка ЗСУ, яка після служби мріє реалізувати свою мрію у власному бізнесі — пекарні з концепцією хліб, масло та кава.

