Відомий угорський кінорежисер Бела Тарр помер у віці 70 років. Про це повідомило видання Index із посиланням на оточення митця.

Режисер Бела Тарр помер – що відомо

У пресрелізі Угорської асоціації кіномистецтв зазначається, що Бела Тарр пішов з життя вранці 6 січня після тривалої боротьби з важкою хворобою.

– З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні на світанку, після тривалої і важкої хвороби, помер кінорежисер Бела Тарр. Родина у скорботі просить пресу та громадськість про розуміння і прохання не звертатися до них за коментарями в ці важкі дні, – йдеться у повідомленні.

Фільми Бели Тарра з великим успіхом демонструвалися на фестивалях у Франції, Італії, Ізраїлі, Канаді та США.

Він зняв низку картин за сценаріями угорського письменника Ласло Краснагоркаї, який у 2025 році отримав Нобелівську премію з літератури.

Серед них семигодинний фільм Сатанинське танго 1994 року та остання стрічка режисера Туринський кінь, яку він зняв у 2011 році і за яку отримав приз Берлінського кінофестивалю. Після цього режисер оголосив про завершення кар’єри та заснував міжнародну кіношколу.

Британська газета The Guardian згадує Белу Тарра на 13-му місці у списку найкращих кінорежисерів світу. У листопаді угорський репер Beton.Hofi зняв кліп на пісню Béla Tarr, наприкінці якого він курить разом із режисером.