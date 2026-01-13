Стало відомо, у якому півфіналі Євробачення 2026 виступить Україна. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс пройде у Відні, столиці Австрії.

Україна на Євробаченні 2026

Згідно з результатами жеребкування, представник України вийде на сцену Євробачення 2026 у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня.

У першому півфіналі, який пройде 12 травня, виступатимуть 15 країн.

Перша частина шоу: Хорватія, Фінляндія, Грузія, Греція, Португалія, Молдова та Швеція.

Хорватія, Фінляндія, Грузія, Греція, Португалія, Молдова та Швеція. Друга частина шоу: Бельгія, Естонія, Ізраїль, Литва, Чорногорія, Польща, Сан-Марино, Сербія.

Разом з Україною у другому півфіналі Євробчення 2026 на сцену вийдуть представники ще 14 країн-учасниць.

Перша частина шоу: Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Чехія, Люксембург, Румунія та Швейцарія.

Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Чехія, Люксембург, Румунія та Швейцарія. Друга частина шоу: Албанія, Австралія, Кіпр, Данія, Латвія, Мальта, Норвегія та Україна.

Цікаво, що востаннє Україна виступала у другому півфіналі у 2018 році. Точний порядок виступів країн-учасниць Євробачення 2026 буде визначено до кінця березня.

Країни “великої четвірки” (Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія), а також Австрія, яка цьогоріч приймає конкурс – проходять відразу у гранд-фінал, який запланований на суботу, 16 травня.

Під час жеребкування також було визначено, у якому з півфіналів вони можуть голосувати. Так, Німеччина та Італія виступлять і проголосують у першому півфіналі, а Австрія, Франція та Велика Британія – у другому півфіналі.

Представника України на Євробаченні 2026 глядачі та журі оберуть вже у лютому. Фінал Нацвідбору традиційно пройде у форматі великого телевізійного концерту.

Джерело : Eurovision