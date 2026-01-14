Грузія визначилася з представниками на Євробачення 2026, яке відбудеться у Відні.

Країну на 70-му конкурсі представить гурт Bzikebi – переможці Дитячого Євробачення 2008 року, які вперше вийдуть на головну сцену дорослого конкурсу.

Відповідне рішення ухвалив грузинський суспільний мовник GPB. Пісню, з якою Bzikebi виступатимуть у травні 2026 року, оприлюднять пізніше.

Зараз дивляться

Хто такі Bzikebi

Bzikebi увійшли в історію як одні з найвпізнаваніших переможців Дитячого Євробачення.

У 2008 році тріо, до якого входять Георгій Шіолашвілі, Маріам Татулашвілі та Маріам Кікуашвілі, принесло Грузії першу з рекордних чотирьох перемог на конкурсі. На той момент учасникам було лише по десять років.

Їхній виступ із піснею Bzzz, виконаною вигаданою мовою, запам’ятався яскравими чорно-жовтими костюмами та незвичним сценічним образом. Після перемоги в Лімасолі гурт випустив альбом Zabuzei, який став популярним серед молодої аудиторії в Грузії.

Повернення Bzikebi

У 2025 році Bzikebi знову опинилися в центрі уваги, возз’єднавшись для виступу в ролі інтервал-акту на Дитячому Євробаченні, яке проходило в Тбілісі після чергової перемоги Грузії у 2024 році.

Їхнє виконання нової композиції We Don’t Sleep викликало активне обговорення серед фанатів конкурсу та припущення про можливий перехід гурту на доросле Євробачення, які зрештою справдилися.

Участь Грузії в Євробаченні

Євробачення 2026 стане для Грузії вже 18-м конкурсом. Країна дебютувала у 2007 році з Софо Халваші та піснею Visionary Dream, посівши 12-те місце у фіналі.

Найкращими результатами Грузії залишаються 9-ті місця у 2010 та 2011 роках. Єдиний раз країна пропустила конкурс у 2009 році після суперечки навколо пісні We Don’t Wanna Put In.

У 2025 році Грузію представляла Маріам Шенгелія з піснею Freedom – вона посіла 15-те місце у другому півфіналі. Раніше, у 2023 році, країну представляла Iru, яка також була переможницею Дитячого Євробачення у складі гурту Candy.

Джерело : Eurovision