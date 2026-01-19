Зірка Голлівуду Метт Деймон заявив, що Netflix змушує змінювати підхід до створення фільмів, зокрема наполягає на багаторазовому повторенні сюжету в діалогах, оскільки глядачі під час перегляду часто сидять у телефонах.

Про це актор розповів під час участі в подкасті Joe Rogan Experience, де разом з актором Бен Аффлеком презентував свій новий фільм The RIP.

Метт Деймон про вимоги Netflix

За словами Деймона, стримінг виходить із того, що рівень уваги глядача вдома значно нижчий, ніж у кінотеатрі. Саме тому платформа хоче, щоб фільми одразу “чіпляли” і не втрачали аудиторію в перші хвилини.

Актор пояснив, що класична схема екшн-кіно передбачала три великі сцени дії – у першому, другому та третьому актах, із головним акцентом на фіналі.

Тепер же Netflix пропонує виносити масштабну екшн-сцену вже на перші п’ять хвилин хронометражу, щоб глядач не перемкнувся на інший контент.

Повторення сюжету через розсіяну увагу

Окрім цього, розповів Деймон, за лаштунками обговорюється вимога повторювати основний сюжет три або чотири рази безпосередньо в діалогах. Це робиться спеціально для тих, хто пропускає важливі деталі, відволікаючись на сповіщення в телефоні.

– Нам прямо кажуть: було б непогано, якби ви повторювали сюжет кілька разів у діалогах, тому що люди сидять у своїх гаджетах під час перегляду, – поділився актор.

Присутній на ефірі Бен Аффлек додав, що не всі проєкти йдуть цим шляхом. Як приклад він навів серіал Юність, який став хітом без використання подібних прийомів.

Проте Метт Деймон переконаний, що такі випадки є лише рідкісними винятками, а загальна тенденція в індустрії диктується саме втратою концентрації сучасної аудиторії.

Джерело : Variety

