Голлівудська акторка Ніколь Кідман разом із доньками – 17-річною Сандей Роуз і 15-річною Фейт Маргарет – та молодшою сестрою Антонією відвідала Антарктиду.

Зірка фільму Хороша погана дівчинка повідомила, що вже побувала на всіх сімох континентах.

Ніколь Кідман про подорож до Антарктиди

Враженнями від подорожі до Антарктиди акторка поділилася на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши серію фото. Поїздку для Кідман та її сім’ї організувала компанія круїзних ліній Silversea Cruises.

– Дякую SilverSea за те, що вивезли мене на мій сьомий континент! Пригода, яка трапляється раз у житті, з родиною та друзями, – написала Ніколь.

На одній з фотографій Кідман та її доньки зображені в червоно-чорних снігових костюмах і темних окулярах, що захищають від суворих погодних умов континенту.

На іншому знімку лауреатка премії Оскар позує на човні на тлі льодовика в білому короткому пуховику і чорних штанах. Також акторка затишно провела час на борту корабля, читаючи книгу.

В іншому дописі Кідман поділилася кадрами з прогулянки на каяках та замилувала фото пінгвінів.

Подорож до Антарктиди відбулася всього через кілька тижнів після того, як Ніколь Кідман офіційно розлучилася із кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара у шлюбі 19 років.

Артисти уклали угоду, згідно з якою відмовилися від будь-яких аліментів на дітей та розділили відповідальність за витрати порівну.

