Співачка Leleka (Вікторія Лелека), яка представлятиме Україну на Євробаченні 2026 у Відні, підкорила глядачів не лише піснею Ridnym, а й особливим сценічним образом.

Як з’ясувалося, вбрання для артистки розробила Тетяна Овсійчук – художниця-модельєрка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Костюм Leleka на Нацвідборі 2026

Як розповіли у театрі Франка, кутюрне вбрання в етностилі для Вікторії Лелеки створила Тетяна Овсійчук. Вона розробила костюми до таких театральних хітів, як Конотопська відьма та Калігула.

Зараз дивляться

За основу модельєрка взяла ідею традиційної української сорочки, проте інтерпретувала її через рух та легкість. Головною особливістю костюма стала неймовірна кількість деталей.

– Тут багато ручної роботи майстрів, кожна стрічка виготовлялась вручну, на костюм ми пришили 690 стрічок, — розповіла дизайнерка.

За словами Тетяни, цей елемент символізує святковість та піднесеність, які вона відчула у пісні Ridnym.

Ще одним важливим акцентом стало масивне чорне намисто. Модельєрка виготовила його самостійно та додала до образу вже під час заключних примірок, аби образ отримав необхідну драматичність.

Де можна побачити костюми Овсійчук

Тетяна Овсійчук є однією з найяскравіших театральних художниць сучасної України. У її творчому доробку костюми до вистав Макбет, Марія Стюарт, Арлезіанка та Безталанна.

Варто зазначити, що за роботу над образами до легендарної вистави Конотопська відьма Тетяна отримала Шевченківську премію.

У театрі Франка наголосили, що пишаються перемогою Leleka у Нацвідборі на Євробачення 2026 та тим, що роботу їхньої майстрині побачила вся країна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.