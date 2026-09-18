Зірка серіалу Дивні дива Міллі Боббі Браун та її чоловік Джейк Бонджові знову стали батьками.

Про це Міллі Боббі Браун повідомила в Instagram.

Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою: що відомо

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові всиновили хлопчика.

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Про поповнення в родині стало відомо у четвер, 17 вересня, коли видання People з посиланням на власні джерела ексклюзивно підтвердило факт усиновлення.

Згодом сама зірка серіалу Дивні дива та її чоловік опублікували в Instagram перше зворушливе фото, на якому видно крихітну ручку малюка.

— Привіт, малий хлопче! — підписала спільний допис пара.

Нагадаємо, що для Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові це вже друга дитина. У серпні 2025 року вони всиновили дівчинку.

Міллі раніше неодноразово зізнавалася, що усиновлення “завжди було частиною її дитячих мрій”, хоча в майбутньому вони з чоловіком також планують і біологічних дітей.

Нагадаємо, що Міллі Боббі Браун та син рок-музиканта Джона Бонджові — Джейк Бонджові — почали зустрічатися у 2021 році.

У 2024 закохані зіграли таємне весілля, а вже через рік розширили свою родину.

Джерело : People

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