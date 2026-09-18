Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові усиновили другу дитину
Зірка серіалу Дивні дива Міллі Боббі Браун та її чоловік Джейк Бонджові знову стали батьками.
Про це Міллі Боббі Браун повідомила в Instagram.
Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою: що відомо
Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові всиновили хлопчика.
Про поповнення в родині стало відомо у четвер, 17 вересня, коли видання People з посиланням на власні джерела ексклюзивно підтвердило факт усиновлення.
Згодом сама зірка серіалу Дивні дива та її чоловік опублікували в Instagram перше зворушливе фото, на якому видно крихітну ручку малюка.
— Привіт, малий хлопче! — підписала спільний допис пара.
Нагадаємо, що для Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові це вже друга дитина. У серпні 2025 року вони всиновили дівчинку.
Міллі раніше неодноразово зізнавалася, що усиновлення “завжди було частиною її дитячих мрій”, хоча в майбутньому вони з чоловіком також планують і біологічних дітей.
Нагадаємо, що Міллі Боббі Браун та син рок-музиканта Джона Бонджові — Джейк Бонджові — почали зустрічатися у 2021 році.
У 2024 закохані зіграли таємне весілля, а вже через рік розширили свою родину.