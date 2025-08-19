День пасічника 2025: привітання для людей, які дарують нам мед
Щороку 19 серпня в Україні відзначають День пасічника – професійне свято людей, які присвятили своє життя праці з бджолами і які дарують нам корисний та запашний мед.
Офіційно подію було започатковано у 1997 році, а дату обрали відповідно до Спаса, який після церковної реформи календаря припадає на 6 серпня.
Сьогодні варто подякувати пасічникам за їхню майстерність, терпіння і любов до природи. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання в картинках, віршах і прозі, якими можна потішити знайомих бджолярів.
День пасічника – картинки
Привітання з Днем пасічника у віршах
***
Всіх пасічників щиро я вітаю,
Сьогодні в Україні ваше свято!
Добробуту у всьому бажаю,
Здоров’я бджолам і медку багато.
***
Всіх, хто сфері бджільництва
Присвятив своє життя,
Привітаю я сьогодні,
Бажаю вам щастя і добра.
***
З Днем пасічника України!
Трудіться довго і щасливо!
Хай плоди праці прибуток принесуть,
А бджоли якомога більше меду запасуть!
***
З Днем пасічника України!
Ви нам готуєте прекрасний врожай!
Адже мед – природний вітамін,
Яким славиться наш край!
***
Привітання з Днем пасічника в прозі
***
Вітаю з Днем пасічника! Нехай кожна бджілка у вулику приносить радість, а кожна крапля меду додає здоров’я та сили. Щиро дякую за вашу працю!
***
Пасічнику, бажаю тобі щедрого врожаю меду, міцного здоров’я і натхнення у цій благородній справі. З професійним святом!
***
Щиро вітаю вас з Днем пасічника! Бажаю добра, миру, міцного здоров’я, натхнення, щасливої світлої долі та багатого врожаю. Нехай у вашій оселі завжди панує достаток, а праця приносить лише задоволення.
***
З професійним святом, пасічнику! Бажаю тобі сонячних днів, щасливих моментів та щедрих бджолиних дарів. Дякую за любов і турботу, яку ти вкладаєш у свою справу!
***
Вітаю з професійним святом, з Днем пасічника! Нехай на пасіках завжди буде багато меду, нехай бджоли не жалять і не хворіють, а люди будуть вдячні за роботу!
***