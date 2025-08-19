Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

День пасічника 2025: привітання для людей, які дарують нам мед

День пасічника 2025
Фото: Факти ICTV

Щороку 19 серпня в Україні відзначають День пасічника – професійне свято людей, які присвятили своє життя праці з бджолами і які дарують нам корисний та запашний мед.

Офіційно подію було започатковано у 1997 році, а дату обрали відповідно до Спаса, який після церковної реформи календаря припадає на 6 серпня.

Сьогодні варто подякувати пасічникам за їхню майстерність, терпіння і любов до природи. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання в картинках, віршах і прозі, якими можна потішити знайомих бджолярів.

День пасічника – картинки

День пасічника - привітання

День пасічника 2025 – привітання

Картинки до Дня пасічника

Картинки до Дня пасічника

Привітання з Днем пасічника в картинках

Привітання з Днем пасічника в картинках

Листівки з Днем пасічника 2025

Листівки з Днем пасічника 2025

День пасічника - привітання в картинках

День пасічника – привітання в картинках

Привітання з Днем пасічника у віршах

***

Всіх пасічників щиро я вітаю,
Сьогодні в Україні ваше свято!
Добробуту у всьому бажаю,
Здоров’я бджолам і медку багато.

***

Всіх, хто сфері бджільництва
Присвятив своє життя,
Привітаю я сьогодні,
Бажаю вам щастя і добра.

***

З Днем пасічника України!
Трудіться довго і щасливо!
Хай плоди праці прибуток принесуть,
А бджоли якомога більше меду запасуть!

***

З Днем пасічника України!
Ви нам готуєте прекрасний врожай!
Адже мед – природний вітамін,
Яким славиться наш край!

***

Привітання з Днем пасічника в прозі

***

Вітаю з Днем пасічника! Нехай кожна бджілка у вулику приносить радість, а кожна крапля меду додає здоров’я та сили. Щиро дякую за вашу працю!

***

Пасічнику, бажаю тобі щедрого врожаю меду, міцного здоров’я і натхнення у цій благородній справі. З професійним святом!

***

Щиро вітаю вас з Днем пасічника! Бажаю добра, миру, міцного здоров’я, натхнення, щасливої світлої долі та багатого врожаю. Нехай у вашій оселі завжди панує достаток, а праця приносить лише задоволення.

***

З професійним святом, пасічнику! Бажаю тобі сонячних днів, щасливих моментів та щедрих бджолиних дарів. Дякую за любов і турботу, яку ти вкладаєш у свою справу!

***

Вітаю з професійним святом, з Днем пасічника! Нехай на пасіках завжди буде багато меду, нехай бджоли не жалять і не хворіють, а люди будуть вдячні за роботу!

***

